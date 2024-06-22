Переход Кордобы в «Спартак» сорвался, Польша первой вылетела с Евро, на матче Украины требовали выборы и другие новости

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Агент рассказал о поиске нового клуба для Джикии

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Украина одержала волевую победу над Словакией на Евро-2024, Польша проиграла Австрии и досрочно вылетела, ничья Франции и Нидерландов

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