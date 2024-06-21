Грабители напали на дом Баджо во время матча Испания – Италия и разбили Роберто пистолетом голову

Дом бывшего игрока сборной Италии Роберто Баджо подвергся нападению в Виченце.

Неизвестные в количестве пяти человек напали на жилище спортсмена, когда тот смотрел матч Евро-2024 между испанцам и итальянцами. Завязалась драка, Баджо получил удар пистолетом по голове, открылось кровотечение.

Преступники закрыли семью Роберто в одной из комнат и в это время забрали из дома ценности и деньги. Хозяева вышли из заточения через несколько минут после ухода грабителей.

Баджо наложили швы, госпитализация не потребовалась. Работает полиция.