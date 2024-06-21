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    • Грабители напали на дом Баджо во время матча Испания – Италия и разбили Роберто пистолетом голову

    Грабители напали на дом Баджо во время матча Испания – Италия и разбили Роберто пистолетом голову

    Дом бывшего игрока сборной Италии Роберто Баджо подвергся нападению в Виченце.

    Неизвестные в количестве пяти человек напали на жилище спортсмена, когда тот смотрел матч Евро-2024 между испанцам и итальянцами. Завязалась драка, Баджо получил удар пистолетом по голове, открылось кровотечение.

    Преступники закрыли семью Роберто в одной из комнат и в это время забрали из дома ценности и деньги. Хозяева вышли из заточения через несколько минут после ухода грабителей.

    Баджо наложили швы, госпитализация не потребовалась. Работает полиция.

    • На счету 57-летнего Баджо 56 матчей за Италию, 27 голов.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии (5)
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    Semenycch
    1718955363
    Ирония судьбы или так и было спланированно?
    Ответить
    bset
    1718955715
    Думаю, ни один итальянец не стал бы трогать легенду. Так что выводы о национальности преступников можете сделать сами.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718956327
    Занятия буддизмом помогут Роберто восстановить равновесие
    Ответить
    The only one
    1718957834
    а грабители не в курсе, что пистолет- это огнестрельное оружие?
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