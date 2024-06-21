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    Подробности переговоров между «Зенитом» и Тикнизяном

    Стало известно, почему сорвался переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

    Петербуржцы зимой были готовы удвоить зарплату 25-летнего футболиста, но тот требовал еще больше.

    Летом «Зенит» еще уменьшил предложение, поэтому Тикнизян вышел из переговоров, а клуб переключил внимание на защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

    Позднее игрок «Локо» хотел возобновить обсуждение условий, но чемпион РПЛ окончательно отказался от его кандидатуры, поскольку позиция на левом фланге уже закрыта.

    • В прошедшем сезоне Тикнизян забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:56
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    Комментарии (6)
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    Номэд
    1718987394
    Сейчас прилетит двуликий анус Семеныч с комментом, что это всё ложь.
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    Semenycch
    1718987435
    Все верно, морально и духовно нечистоплотных армян Зениту не нужно. Ты, недоделанный, не на рынке помидоры и редиску продаешь и торгуешься за каждую копейку!
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    Мордаванин
    1718989422
    плакалаа ара лаваш продавая
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718989789
    Жадность фраера сгубила. Гыгыгы
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