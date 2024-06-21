Подробности переговоров между «Зенитом» и Тикнизяном

Стало известно, почему сорвался переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

Петербуржцы зимой были готовы удвоить зарплату 25-летнего футболиста, но тот требовал еще больше.

Летом «Зенит» еще уменьшил предложение, поэтому Тикнизян вышел из переговоров, а клуб переключил внимание на защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

Позднее игрок «Локо» хотел возобновить обсуждение условий, но чемпион РПЛ окончательно отказался от его кандидатуры, поскольку позиция на левом фланге уже закрыта.