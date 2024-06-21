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    «Рубин» накажет Даку за его поведение на Евро-2024

    «Рубин» анонсировал санкции в отношении нападающего Мирлинда Даку.

    «Даку после матча Евро-2024 за национальную сборную Албании против Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики.

    Наш клуб осознает ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве.

    По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», – говорится в официальном заявлении казанцев.

    • Даку оскорблял македонцев и сербов после матча с Хорватией.
    • УЕФА завел дисциплинарное дело против него.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    21.06.2024 23:35
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1719004192
    Браво Рубин. Заявление достойное. Только обязательно нужно наказать этого недоумка!
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    VVM1964
    1719010457
    Думаю обязательно надо наказать и НАКАЖУТ - штрафом эдак в 10000 р, ну или 100000, что в принципе для футболистов РПЛ одно и тоже ... Ну или публичное покаяние ...
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