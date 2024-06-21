«Рубин» накажет Даку за его поведение на Евро-2024

«Рубин» анонсировал санкции в отношении нападающего Мирлинда Даку.

«Даку после матча Евро-2024 за национальную сборную Албании против Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики.

Наш клуб осознает ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве.

По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», – говорится в официальном заявлении казанцев.