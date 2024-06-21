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    • Кордоба согласился на трансфер из «Краснодара» в «Спартак»

    Кордоба согласился на трансфер из «Краснодара» в «Спартак»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба все ближе к трансферу в «Спартак».

    Колумбиец дал добро на переход, сообщил журналист издания «Кубанские Новости» Богдан Зуев. Сейчас «Спартак» ведет переговоры о сумме трансфера с «Краснодаром». Устная договоренность со стороной футболиста уже есть.

    • Ранее «Краснодар» не продал Кордобу в «Зенит».
    • У Джона за «Краснодар» 85 матчей, 45 голов, 20 ассистов.
    • Форвард оценивается в 12 миллионов евро.

    Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

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    Источник: телеграм-канал Богдана Зуева

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    Сегодня, 10:36
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    Комментарии (27)
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    NewLife
    1718956001
    "Ибу ибуди х.у.йдао муди" Мао Дзэдун В переводе: "шаг за шагом можно достигнуть цели"))))
    Ответить
    Номэд
    1718956591
    Не удивлюсь, если сейчас опять вшивая лгбтшная бом.жарня подключится...
    Ответить
    ...короче
    1718956877
    ...телега Бо. Зуева...
    Ответить
    ss21
    1718956908
    У Краснодара беда, если уйдет Кордоба и Волков.
    Ответить
    The only one
    1718957373
    В статье не указан какой Спартак. не понятно: Спартак Тамбовский, Нальчинский или Костромской. Автор- уточните, будьте так любезны...
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    ilichkadr
    1718958028
    В полку брехунов прибыло.....
    Ответить
    Цугундeр
    1718962305
    Богдан.. , да ещё и Зуев..) Конечно ,в Спартак . Надо брать за триста ... (рифма на усмотрение ))
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