Кордоба согласился на трансфер из «Краснодара» в «Спартак»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба все ближе к трансферу в «Спартак».

Колумбиец дал добро на переход, сообщил журналист издания «Кубанские Новости» Богдан Зуев. Сейчас «Спартак» ведет переговоры о сумме трансфера с «Краснодаром». Устная договоренность со стороной футболиста уже есть.

Ранее «Краснодар» не продал Кордобу в «Зенит».

У Джона за «Краснодар» 85 матчей, 45 голов, 20 ассистов.

Форвард оценивается в 12 миллионов евро.

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