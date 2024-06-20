Болельщик рассказал об отношении к российскому флагу на Евро-2024

Российский болельщик Роман ответил, как в Германии во время чемпионата Европы относятся к флагу РФ.

– Какое отношении к России, когда видят наш флаг?

– В целом – нормальное. Когда играют сербы со словенцами, вообще отличное отношение. Мы близкие друг к другу народы, и у нас хорошие отношения.

В целом проехал через несколько стран и нигде не видел предвзятого отношения к себе.