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    • Болельщик рассказал об отношении к российскому флагу на Евро-2024

    Болельщик рассказал об отношении к российскому флагу на Евро-2024

    Российский болельщик Роман ответил, как в Германии во время чемпионата Европы относятся к флагу РФ.

    – Какое отношении к России, когда видят наш флаг?

    – В целом – нормальное. Когда играют сербы со словенцами, вообще отличное отношение. Мы близкие друг к другу народы, и у нас хорошие отношения.

    В целом проехал через несколько стран и нигде не видел предвзятого отношения к себе.

    • Евро-2024 стартовал 14 июня и продлится ровно месяц.
    • Сейчас идет 2-й тур группового этапа.
    • Российские команды отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    БАЗАРА НЕТ
    1718911910
    Обычные люди везде люди! Остальное все от той гнили которая наверху,они все спекулируют и сталкивают народ лбами
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    MazaiNN
    1718912259
    Людям которые смотрят футбол насрать кто чем машет.
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