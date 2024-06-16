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    • Румыния – Украина: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 17 июня

    Румыния – Украина: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 17 июня

    В понедельник, 17 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Румынии и Украины. Матч начнется в 16:00 по московскому времени и пройдет в группе Е.

    Сборная Румынии

    Румыния в последних пяти матчах показала следующие результаты:

    • 07.06.2024 Румыния – Лихтенштейн 0:0;
    • 04.06.2024 Румыния – Болгария 0:0;
    • 26.03.2024 Румыния – Колумбия 2:3;
    • 22.03.2024 Румыния – Северная Ирландия 1:1;
    • 21.11.2023 Румыния – Швейцария 1:0.

    В отборочном цикле Румыния заняла первое место в своей группе.

    Сборная Украины

    Украина в последних матчах показала следующие результаты:

    • 01.06.2024 Молдова – Украина 0:4;
    • 07.06.2024 Польша – Украина 3:1;
    • 03.06.2024 Германия – Украина 0:0;
    • 26.03.2024 Украина – Исландия 2:1;
    • 21.03.2024 Босния – Украина 1:2.

    В отборочном цикле Украина заняла третье место в своей группе

    Прогноз на матч Румыния – Украина

    Последние встречи между командами прошли следующим образом:

    • 29.05.2016 Румыния – Украина 3:4 (товарищеский матч);
    • 08.02.2011 Румыния – Украина 2:2 (пен) (товарищеский матч);
    • 29.05.2010 Украина – Румыния 3:2 (товарищеский матч).

    В предстоящем матче букмекеры видят фаворитом сборную Украины – команда пребывает в хорошей игровой форме. Впрочем, мы перестрахуемся и поставим на победу Украины или ничью – 1.23.

    Источник: «Бомбардир»

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