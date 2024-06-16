В понедельник, 17 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 1 тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года между сборными Румынии и Украины. Матч начнется в 16:00 по московскому времени и пройдет в группе Е.
Сборная Румынии
Румыния в последних пяти матчах показала следующие результаты:
- 07.06.2024 Румыния – Лихтенштейн 0:0;
- 04.06.2024 Румыния – Болгария 0:0;
- 26.03.2024 Румыния – Колумбия 2:3;
- 22.03.2024 Румыния – Северная Ирландия 1:1;
- 21.11.2023 Румыния – Швейцария 1:0.
В отборочном цикле Румыния заняла первое место в своей группе.
Сборная Украины
Украина в последних матчах показала следующие результаты:
- 01.06.2024 Молдова – Украина 0:4;
- 07.06.2024 Польша – Украина 3:1;
- 03.06.2024 Германия – Украина 0:0;
- 26.03.2024 Украина – Исландия 2:1;
- 21.03.2024 Босния – Украина 1:2.
В отборочном цикле Украина заняла третье место в своей группе
Прогноз на матч Румыния – Украина
Последние встречи между командами прошли следующим образом:
- 29.05.2016 Румыния – Украина 3:4 (товарищеский матч);
- 08.02.2011 Румыния – Украина 2:2 (пен) (товарищеский матч);
- 29.05.2010 Украина – Румыния 3:2 (товарищеский матч).
В предстоящем матче букмекеры видят фаворитом сборную Украины – команда пребывает в хорошей игровой форме. Впрочем, мы перестрахуемся и поставим на победу Украины или ничью – 1.23.