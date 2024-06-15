Бубнов проанализировал команды-фавориты Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о восьми национальных командах, которые являются претендентами на победу на чемпионате Европы.

«Список фаворитов, которые ставят перед собой высокие задачи, практически не меняется от турнира к турниру. Вот и на чемпионате Европы в числе основных претендентов на победу будут всe те же команды.

Главный фаворит турнира в Германии – это Франция. У «трехцветных» опытный состав. Продолжают выступать многие из тех, кто дважды выходил в финал чемпионата мира. Также нужно еще поискать таких тренеров, как у французов. Дидье Дешам становился чемпионом мира и как игрок, и как тренер.

Ни у одной сборной нет такой сильной скамейки запасных. За Францию также выступает лучший игрок планеты – Килиан Мбаппе. Есть в составе и три действующих победителя Лиги чемпионов – Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Ферлан Менди.

Испания также привезет на турнир сильную команду, но по звездности состава она однозначно уступает Франции. Непривычно мало игроков из «Реала», который недавно выиграл Лигу чемпионов.

Англия ни разу не побеждала на чемпионате Европы. В прошлый раз команда Саутгейта остановилась в шаге от исторического чемпионства. Сейчас главная проблема коллектива с Туманного Альбиона – короткая скамейка запасных. У них нет той глубины, какая есть у французов, хотя звездных игроков в стартовом составе хватает. Так приедет в Германию Гарри Кейн, который способен забивать много. Стоит обратить взор и на Джуда Беллингема, который решал исходы матчей в составе «Реала».

Перечисляя фаворитов, не стоит забывать о Германии. Мало того, что немцы проводят у себя чемпионат, так у них и с составом всe в порядке. В турнире примут участие игроки «Баварии», «Боруссии», «Байера». Все они имеют огромный опыт выступлений в международных матчах.

Сильная команда будет у Португалии. Конечно, Роналду уже 39 лет, но он продолжает регулярно забивать. Криштиану спокойно может решить судьбу встречи против любого соперника со штрафного удара. Хватает и других высококлассных игроков из ведущих клубов Европы.

Сборной Италии будет тяжело защитить титул чемпионов Европы. Команда Лучано Спаллетти уступает в классе перечисленным выше коллективам. Итальянцы выглядят перед турниром не так ярко, как хотелось бы. Существует риск, что представители Апеннинского полуострова вообще не выйдут из группы.

В последние годы к фаворитам принято относить сборную Бельгии, но время еe золотого поколения прошло. Непонятно, как будет выглядеть команда Доменико Тедеско без Тибо Куртуа. Отсутствие капитана может сильно ударить по результатам.

Правда, есть сборные, которые могут преподнести сюрприз. В первую очередь, способны удивить и добраться до финала хорватские футболисты. У них есть всe, чтобы пройти далеко. Хватает качественных игроков высокого класса, которые способны сделать результат.

Остальные команды могут смело ставить задачу выйти из группы, а там, если повезeт, можно и приятно удивить. Но реально претендовать на титул будет тяжело», – написал Бубнов.