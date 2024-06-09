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    Селюк сравнил «Спартак» с «Камеди Клаб»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк не понимает политику «Спартака».

    «У меня ощущение, что в «Спартаке» идет какая-то вечеринка или гулянка, где играют в игры. «Спартак» напоминает «Камеди Клаб»! Назначат тренеров по непонятным критериям.

    Если брать Владимира Слишковича, то таких называют крысами! Ведь он совсем иначе заговорил после ухода Гильермо Абаскаля. И вот вопрос: а не он ли был тем гнилым, червоточиной внутри раздевалки и клуба? Если ты не согласен был с Абаскалем, так ты скажи сразу и уйди раньше него, но он же этого не делал. Он подсидел Абаскаля и занял его место.

    Что касается Деяна Станковича, то да, был сильный футболист, но это слабый тренер. Говорят об успехах в «Црвене Звезде» и Венгрии, но это смешно. Даже Миодраг Божович был чемпионом в Сербии. Да туда даже мою бабушку поставь и она будет чемпионом!» – сказал Селюк.

    • «Спартак» через несколько дней выйдет из отпуска.
    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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    Источник: Legalbet

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    09.06.2024 16:10
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    Комментарии (9)
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    The only one
    1717940314
    А футбольные агенты из передачи Битва экстрасенсов?
    Ответить
    ...короче
    1717941133
    ...Селюк, и этим всё сказано!)...
    Ответить
    NewLife
    1717943485
    Говно базар(
    Ответить
    nik55
    1717946076
    ты не агент ты гавно
    Ответить
    DMитрий
    1717946594
    А Дима Селюк молодец, читает бомбардир. Я это про это сравнение недели 3-4 назад писал. На этом его положительные "заслуги" видимые всем закончились и про этого дуста забываем.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717947263
    Какую уборщицу ещё опубликуйте,что она с кем и кого сравнила
    Ответить
    FCSpartakM
    1717948113
    Еще 10-15 лет назад чемпионом был Партизан каждый год.
    Ответить
    raritet
    1717948784
    Кстати, про бабушек что то мы подзабыли...
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    Cleaner
    1717949825
    Спартак с Камеди Клаб нельзя сравнивать, потому как В СПАРТАКЕ всё НАМНОГО СМЕШНЕЕ!!!...)))
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