Орлов: «Федун – это образец граблей»

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу Леонида Федуна в «Спартаке».

Федун владел клубом в 2004-2022 годах.

При нем «Спартак» выиграл все российские трофеи.

Сейчас «Спартак» находится под руководством «Лукойла».

«Что «Спартак» напокупал за всe это время? Больше всех заплатил денег. Образец граблей – это Федун. 18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги, особенно на агентов, которые им поставляли неизвестно кого и чего. И 17 главных тренеров. Ну, это же насмешка над профессией», – сказал Орлов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».