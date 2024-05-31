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Орлов: «Федун – это образец граблей»

31 мая 2024, 16:29
20

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу Леонида Федуна в «Спартаке».

  • Федун владел клубом в 2004-2022 годах.
  • При нем «Спартак» выиграл все российские трофеи.
  • Сейчас «Спартак» находится под руководством «Лукойла».

«Что «Спартак» напокупал за всe это время? Больше всех заплатил денег. Образец граблей – это Федун. 18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги, особенно на агентов, которые им поставляли неизвестно кого и чего. И 17 главных тренеров. Ну, это же насмешка над профессией», – сказал Орлов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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Боцман52
1717162688
Насмешка нал профессией - это Гена Орлов
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Krics
1717162855
Сколько потратил Федун Своих денег,а сколько потратил Зенит Государственных денег? Витсель и Халк обошлись налогоплательщику в очередное повышение цен на газ,ихмо. P.S.без вранья крутые футболисты, Гена ***** про зинку,какое отношение ты имеешь к Спартаку.
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Skull_Boy
1717164977
Ну да тратить СВОИ деньги и ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, где одна покупка бестолкового Педро обошлась в 1 млрд рублей
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Цугундeр
1717165246
А Геннадий Сергеевич , видимо ,образец тачки с одним колесом .. Едет , шатается из стороны в сторону , но колею держит уверенно . А если ещё по дну ногой ударить....Эххма... Чудо , а не тачка .
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NewLife
1717166149
"Федун – это образец граблей" Орлов - это образец орла в виде баклана, живущего на помойке.))
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DVOK68
1717167965
В чём-то прав.За 19 годов одно золото и по одному кубку страны и суперкубку,при огромных вложениях-это очень сильный результат Лёниного руководства.
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Павелий
1717169654
Орлов - это образец маразма, отсутствия мозгов для понимания объективной критики, наплевательского отношения к болельщикам и ярчайший образец вылизывания всего-всего руководству Газпрома!
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