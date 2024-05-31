Файзуллаев объяснил, почему ЦСКА занял в РПЛ 6-е место

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подвел итоги сезона.

ЦСКА финишировал в РПЛ 6-м.

Файзуллаев в команде с лета.

Главного тренера ЦСКА Владимира Федотова вскоре может сменить Виктор Гончаренко.

– Как оценишь сезон для себя и для команды?

– Мы не смогли быть на той позиции, где хотели, но если оценивать лично, то сезон получился хорошим. Спасибо товарищам по команде и тренерам. Они очень помогли в том, чтобы я влился в команду как можно быстрее.

– Результат команды не самый лучший. Почему не получилось?

– Не думаю, что мы играли плохо. Если посмотреть на статистику, то мы стали самой результативной командой в сезоне. Мы много забивали, но в конце матчей теряли очень много очков, что в итоге сказалось на турнирной таблице.

– Реально ли ЦСКА бороться за чемпионство в следующем сезоне?

– Думаю, да. Если мы хорошо подготовимся к новому сезону.