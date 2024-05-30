В Германии раскрыли размер призовых для игроков сборной за победу на Евро-2024

Стало известно, сколько получит каждый футболист сборной Германии в случае победы на домашнем чемпионате Европы.
Общая сумма призовых может составить 10,4 миллиона евро. В команде будут 26 игроков.
Выигрыш на групповой стадии оценен в 50 тысяч евро, в четвертьфинале – 100 тысяч, в полуфинале – 150 тысяч.
Если сборная Германии займет первое место, каждый игрок получит по 400 тысяч евро, а в случае второго места бонус составит 250 тысяч на футболиста.
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Германия сыграет в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
Источник: твиттер журналиста Кэрри Хау