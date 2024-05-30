Тикнизян прокомментировал несостоявшийся зимой переход в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопросы о несостоявшемся переходе в «Зенит», который мог произойти зимой.

– Что на самом деле происходило в истории с «Зенитом»?

– Нет смысла сейчас говорить о том, что было зимой. Мне было приятно, что такой клуб интересовался моей персоной. Но вместе с «Локомотивом» мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех.

– Что, если «Зенит» снова придет за вами?

– Посмотрим. Не могу загадывать. Уяснил для себя одну важную вещь – нельзя никогда ни в чем быть уверенным.