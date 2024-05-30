Тикнизян прокомментировал несостоявшийся зимой переход в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопросы о несостоявшемся переходе в «Зенит», который мог произойти зимой.
– Что на самом деле происходило в истории с «Зенитом»?
– Нет смысла сейчас говорить о том, что было зимой. Мне было приятно, что такой клуб интересовался моей персоной. Но вместе с «Локомотивом» мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех.
– Что, если «Зенит» снова придет за вами?
– Посмотрим. Не могу загадывать. Уяснил для себя одну важную вещь – нельзя никогда ни в чем быть уверенным.
- В сезоне-2023/24 25-летний Тикнизян провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
- Контракт игрока с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Армении в 7 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»