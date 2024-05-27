В Европе подтвердили скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ», беспроигрышная серия Слуцкого, уход Песьякова из «Ростова» и другие новости

Фанаты «Краснодара» оскорбляли «Зенит» после матча с «Динамо».

Семак упрекнул руководство российского футбола за предвзятое отношение к «Зениту».

«Айнтрахт» обвинил «сексуально озабоченную» жену Траппа в плохой игре вратаря.

Семак объяснил, почему не разрешил Клаудиньо пробить пенальти в игре с «Ростовом».

Самый дорогой игрок РПЛ в прямом эфире курил и пил алкоголь после чемпионства.

Подсчитан заработок судей по итогам сезона РПЛ.

Семак побил рекорд Романцева.

Романо подтвердил скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ».

Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае.

«Ты говно как футболист»: Соболев – Зиньковскому.

«Ростов» объявил об уходе Песьякова после его ошибки в матче с «Зенитом».

РПЛ назвала лучшего игрока сезона.