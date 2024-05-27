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    • В Европе подтвердили скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ», беспроигрышная серия Слуцкого, уход Песьякова из «Ростова» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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