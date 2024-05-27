В Европе подтвердили скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ», беспроигрышная серия Слуцкого, уход Песьякова из «Ростова» и другие новости

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«Айнтрахт» обвинил «сексуально озабоченную» жену Траппа в плохой игре вратаря.
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«Ростов» объявил об уходе Песьякова после его ошибки в матче с «Зенитом».
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