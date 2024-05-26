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    • Семак объяснил, почему не разрешил Клаудиньо пробить пенальти в игре с «Ростовом»

    Семак объяснил, почему не разрешил Клаудиньо пробить пенальти в игре с «Ростовом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил срочную замену пенальтиста в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

    – Как сегодня принималось решение, кто будет бить пенальти? Уже в ходе этого эпизода?

    – Мы настолько мало бьем пенальти, что перед каждой игрой думаем, кто будет бить, выходя на поле. В наши ворота ставят с удовольствием, а до этого матча мы, команда, которая больше всех атакует и обостряет, играет в штрафной… но найдется куча отговорок, почему тот или иной момент не трактовали как пенальти. В сегодняшнем матче был третий пенальти в сезоне для команды, которая больше всех контролирует мяч, больше всех доставляет его в штрафную площадь. Но тем не менее такой сезон.

    Этот момент я не хочу даже комментировать. Что касается самого пенальти, есть у нас варианты. Вы видели, что подошел Клаудиньо, но [тренер вратарей «Ростова»] Виталий Кафанов оперативно выбежал на поле, чтобы подсказать, куда он будет бить, и мы быстренько поменяли бьющего, чтобы было сложнее вратарю.

    • «Зенит» 6-й раз подряд стал чемпионом.
    • Кафанов также входит в штаб сборной России.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:29
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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1716708808
    Браво, отличное решение, Мантуан исполнил грациозно!
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