Семак объяснил, почему не разрешил Клаудиньо пробить пенальти в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил срочную замену пенальтиста в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

На 65-й минуте 11-метровый у «Зенита» реализовал Густаво Мантуан.

– Как сегодня принималось решение, кто будет бить пенальти? Уже в ходе этого эпизода?

– Мы настолько мало бьем пенальти, что перед каждой игрой думаем, кто будет бить, выходя на поле. В наши ворота ставят с удовольствием, а до этого матча мы, команда, которая больше всех атакует и обостряет, играет в штрафной… но найдется куча отговорок, почему тот или иной момент не трактовали как пенальти. В сегодняшнем матче был третий пенальти в сезоне для команды, которая больше всех контролирует мяч, больше всех доставляет его в штрафную площадь. Но тем не менее такой сезон.

Этот момент я не хочу даже комментировать. Что касается самого пенальти, есть у нас варианты. Вы видели, что подошел Клаудиньо, но [тренер вратарей «Ростова»] Виталий Кафанов оперативно выбежал на поле, чтобы подсказать, куда он будет бить, и мы быстренько поменяли бьющего, чтобы было сложнее вратарю.