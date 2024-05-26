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    • Семак упрекнул руководство российского футбола за предвзятое отношение к «Зениту»

    Семак упрекнул руководство российского футбола за предвзятое отношение к «Зениту»

    Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не нравится, что руководители российского футбола радовались поражениям команды.

    – Сергей Богданович, по ходу сезона вас очень много критиковали, особенно весной во время неудачной серии «Зенита». Есть у вас что сказать вашим хейтерам и ответить им, помимо выигранного чемпионского титула?

    – Критика есть всегда. Если вспомнить, сколько ее было за эти годы, я думаю, что я точно не смогу это унести. Понятно, что сильных никогда не любят, и, когда я говорю о том, сколько достается ребятам, конечно, это подразумевает под собой ту критику и негатив, которые отовсюду льются на команду. Причин называется много, почему нашу команду не любят, но главная из них – потому что эта команда выигрывает.

    Неважно, по какой причине и кто не любит. Таких людей много. Думаю, что людям, которые не умеют слышать, бесполезно что-то объяснять. Они слушают, но у них всегда найдется куча причин. И наши какие-то моменты, связанные с объяснением тех или иных ситуаций, всегда будут восприниматься как то, что мы жалуемся на одно и второе.

    Достаточно посмотреть по сезону, кто сколько информации давал. Даже официальные лица, которые в руководстве нашего футбола, они тоже подразумеваются. «Хорошо, что «Зенит» проиграл «Рубину»…». Думаю, тут нужно быть нейтральным. Если ты болеешь за команду, нужно болеть на кухне или при своих друзьях, но никак не передавать эту информацию на всеобщее обозрение и не поддерживать какую-либо из команд.

    Естественно, те, кто не любит нашу команду, хотели бы смены чемпиона, но мы хотим как можно дольше оставаться наверху. Ребята делают для этого всe возможное. И ведут себя достойно, и стараются, играют, прикладывают все силы. Если кто-то говорит, что чего-то не хватает, всегда будет чего-то не хватать. Но по дисциплине, мотивации и желанию вопросов быть не может. Вы не представляете, как это эмоционально и физически тяжело играть и выигрывать под таким давлением.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (17)
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    алдан2014
    1716703727
    Ну и наговорил... Когда в команде играли Халк,Витсель ,наши русские ребята,то зенит вызывал симпатию. А щас нет,вот и всё. Если честно,то щас ни у кого нет игры чемпиона
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    saf05
    1716703751
    Не сильных не любят, а богатых
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    aldo conte
    1716704376
    Дождёмся еврокубков и будем болеть за "Зенит", а пока он всем в России надоел - это факт и не чего обижаться. К тому же этом сезон вы сами себе подпортили, с таким составом надо чемпионами становится за два-три тура до окончания. Благодарите Бога, что "Динамо" обосралось в "матче всей жизни". Такого шанса у Тюкавина и компании в ближайшие годы больше не будет.
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    Таврида
    1716704893
    Факт есть факт - "Зенит" просто завали "левыми" пенальти, удалениями и прочими желтыми карточками. Но не смотря на все препятствия узурпаторов и коррупционеров, Зенит стал чемпионом благодаря пенальти Мантуана...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716705206
    Первопричина не любви к зениту-это доминирующая роль легионеров в команде. Не каждый россиянин хочет болеть за иностранцев.
    Ответить
    nik55
    1716705286
    чучело-----ты скажи где твои воспитанники----наверное в бразилии играют
    Ответить
    andr45
    1716705304
    СЕМАК «Неважно, по какой причине и кто не любит [«Zenitе»]. ТАКИХ ЛЮДЕ МНОГО. » Это самое главное в спиче)
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    Каратель
    1716706458
    Эх сырожа-сырожа...одну пластинку крутишь.."сильных не любят"... когда ты был тренером в Уфе,ты был Богданычем,тебя уважали!!!. Ты сам выбрал свой путь. Но ты выбрал роль болванчика который нравится руководству и латиночкам-сейчас это главная черта физрука в бздените.сколько игроков России дала футбольная акамедия бзденита? Сильные ***,денежный мешок не более
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    Semenycch
    1716707020
    Браво Сергей Богданович! В этом сезоне отношение московских футбольных чиновников к Зениту и рефери запредельно негативное! Это не допустимо! Москвабад в своей криминальной моральной нечистоплотности перешел все границы!
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    Бывалый1488
    1716708492
    Спермак Питеру подлизывает как может) ну не тренер он. Поставьте его в любой клуб и клуб будет заглатывать, потому что там нет бразильцев в таком количестве
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