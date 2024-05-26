Семак упрекнул руководство российского футбола за предвзятое отношение к «Зениту»

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не нравится, что руководители российского футбола радовались поражениям команды.

– Сергей Богданович, по ходу сезона вас очень много критиковали, особенно весной во время неудачной серии «Зенита». Есть у вас что сказать вашим хейтерам и ответить им, помимо выигранного чемпионского титула?

– Критика есть всегда. Если вспомнить, сколько ее было за эти годы, я думаю, что я точно не смогу это унести. Понятно, что сильных никогда не любят, и, когда я говорю о том, сколько достается ребятам, конечно, это подразумевает под собой ту критику и негатив, которые отовсюду льются на команду. Причин называется много, почему нашу команду не любят, но главная из них – потому что эта команда выигрывает.

Неважно, по какой причине и кто не любит. Таких людей много. Думаю, что людям, которые не умеют слышать, бесполезно что-то объяснять. Они слушают, но у них всегда найдется куча причин. И наши какие-то моменты, связанные с объяснением тех или иных ситуаций, всегда будут восприниматься как то, что мы жалуемся на одно и второе.

Достаточно посмотреть по сезону, кто сколько информации давал. Даже официальные лица, которые в руководстве нашего футбола, они тоже подразумеваются. «Хорошо, что «Зенит» проиграл «Рубину»…». Думаю, тут нужно быть нейтральным. Если ты болеешь за команду, нужно болеть на кухне или при своих друзьях, но никак не передавать эту информацию на всеобщее обозрение и не поддерживать какую-либо из команд.

Естественно, те, кто не любит нашу команду, хотели бы смены чемпиона, но мы хотим как можно дольше оставаться наверху. Ребята делают для этого всe возможное. И ведут себя достойно, и стараются, играют, прикладывают все силы. Если кто-то говорит, что чего-то не хватает, всегда будет чего-то не хватать. Но по дисциплине, мотивации и желанию вопросов быть не может. Вы не представляете, как это эмоционально и физически тяжело играть и выигрывать под таким давлением.