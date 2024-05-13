В Англии сообщили, успеет ли Кейн восстановиться от травмы до старта Евро-2024

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн испытывает проблемы со спиной.
Из-за этого он не доиграл ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) и пропустил матч Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).
Как пишет The Telegraph, форвард, возможно, больше не сыграет в клубном сезоне, но он должен полностью восстановиться до старта Евро-2024.
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Англия сыграет в группе С с Данией, Сербией и Словенией.
- Кейн в этом сезоне забил 44 гола и сделал 12 ассистов в 45 матчах.
Источник: The Telegraph