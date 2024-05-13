В Англии сообщили, успеет ли Кейн восстановиться от травмы до старта Евро-2024

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн испытывает проблемы со спиной.

Из-за этого он не доиграл ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) и пропустил матч Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).

Как пишет The Telegraph, форвард, возможно, больше не сыграет в клубном сезоне, но он должен полностью восстановиться до старта Евро-2024.