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  • В Англии сообщили, успеет ли Кейн восстановиться от травмы до старта Евро-2024

В Англии сообщили, успеет ли Кейн восстановиться от травмы до старта Евро-2024

13 мая 2024, 15:59

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн испытывает проблемы со спиной.

Из-за этого он не доиграл ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) и пропустил матч Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).

Как пишет The Telegraph, форвард, возможно, больше не сыграет в клубном сезоне, но он должен полностью восстановиться до старта Евро-2024.

  • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
  • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
  • Англия сыграет в группе С с Данией, Сербией и Словенией.
  • Кейн в этом сезоне забил 44 гола и сделал 12 ассистов в 45 матчах.

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Источник: The Telegraph
Германия. Бундеслига Чемпионат Европы Англия Бавария Кейн Гарри
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