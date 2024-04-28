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  • Мостовой назвал человека, чье отсутствие помогло «Спартаку» победить «Локо»

Мостовой назвал человека, чье отсутствие помогло «Спартаку» победить «Локо»

28 апреля 2024, 20:07
2

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над «Локомотивом».

«Спартак» обыграл «Локомотив» за счeт отсутствия Абаскаля. Была ничейная игра, просто «Спартаку» повезло чуть больше. У «Локомотива» тоже были моменты, но изначально прогнозировали, что будет ничейный матч или победа с разницей в один мяч.

«Спартак» раскрепостился и нет никакого давления, никаких чудных решений. Видно, что у многих ребят загорелись глаза», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Мостовой Александр
Комментарии (2)
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VVM1964
1714324736
Ну если только учесть, что сейчас команда, потерявшая связь с гл. тренером и добившись его отставки, воспрянула духом и на эмоциях, и старании, и где-то фарте, победила - то ДА. Но вот сможет ли Слишкович стать своим и иметь авторитет продолжительное время - ??? Судя по всему и первое и второе, но вот что будет дальше - ??? Ну а пока празднуем победу !!!
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momwig_
1714333049
Господи, какой же клинический дебил. Какая боль, когда кумиры превращаются в перегной...
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