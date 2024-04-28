Мостовой назвал человека, чье отсутствие помогло «Спартаку» победить «Локо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над «Локомотивом».

«Спартак» обыграл «Локомотив» за счeт отсутствия Абаскаля. Была ничейная игра, просто «Спартаку» повезло чуть больше. У «Локомотива» тоже были моменты, но изначально прогнозировали, что будет ничейный матч или победа с разницей в один мяч.

«Спартак» раскрепостился и нет никакого давления, никаких чудных решений. Видно, что у многих ребят загорелись глаза», – сказал Мостовой.