Капитан «Челси» выбыл до конца сезона

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес больше не сыграет в сезоне-2023/24.
Аргентинец перенесет операцию. Его уже больше месяца беспокоит паховая грыжа.
23-летний футболист будет восстанавливаться около трех недель. Он надеется, что наберет кондиции до старта Кубка Америки (20 июня).
- В этом сезоне Энцо забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 40 матчах во всех турнирах.
- Он не поможет «Челси» в играх АПЛ с «Астон Виллой», «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом», «Ноттингем Форрест», «Брайтоном» и «Борнмутом».
- Лондонцы идут на 9-м месте в таблице Премьер-лиги с 47 очками.
Источник: Daily Mail