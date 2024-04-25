Капитан «Челси» выбыл до конца сезона

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес больше не сыграет в сезоне-2023/24.

Аргентинец перенесет операцию. Его уже больше месяца беспокоит паховая грыжа.

23-летний футболист будет восстанавливаться около трех недель. Он надеется, что наберет кондиции до старта Кубка Америки (20 июня).