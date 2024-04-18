В четверг, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сыграют ПАОК и «Брюгге». Матч пройдет в Салониках, начало – в 22:00 (мск).

ПАОК

Команда Рэзвана Луческу в группе играла с «Айнтрахтом», «Абердином» и ХИК. ПАОК набрал 16 очков и занял 1-е место – у команды 5 побед и 1 ничья при разнице мячей – 16:10.

В 1/8 финала греки прошли «Динамо» Загреб (0:2, 5:1).

«Брюгге»

«Брюгге» на групповом этапе противостоял «Буде-Глимт», «Бешикташу» и «Лугано». Бельгийцы набрали 16 очков и заняли 1-е место. Команда Ронни Дейла добыла 5 побед и 1 ничью, разница мячей – 15:3.

В 1/8 финала «Брюгге» переиграл «Мольде» – 1:2, 3:0.

Очные встречи

В первой игре 1/4 финала «Брюгге» победил ПАОК – 1:0. Результаты других встреч:

02.12.10 ПАОК – «Брюгге» – 1:1;

16.09.10 «Брюгге» – ПАОК – 1:1.

Прогноз на матч ПАОК – «Брюгге»

На предыдущих стадиях турнира команды много забивали, а бельгийцы – еще и много пропускали. В отличие от матча в Бельгии, команды выдадут результативную битву. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68.