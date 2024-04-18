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    • ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля

    ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля

    В четверг, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сыграют ПАОК и «Брюгге». Матч пройдет в Салониках, начало – в 22:00 (мск).

    ПАОК

    Команда Рэзвана Луческу в группе играла с «Айнтрахтом», «Абердином» и ХИК. ПАОК набрал 16 очков и занял 1-е место – у команды 5 побед и 1 ничья при разнице мячей – 16:10.

    В 1/8 финала греки прошли «Динамо» Загреб (0:2, 5:1).

    «Брюгге»

    «Брюгге» на групповом этапе противостоял «Буде-Глимт», «Бешикташу» и «Лугано». Бельгийцы набрали 16 очков и заняли 1-е место. Команда Ронни Дейла добыла 5 побед и 1 ничью, разница мячей – 15:3.

    В 1/8 финала «Брюгге» переиграл «Мольде» – 1:2, 3:0.

    Очные встречи

    В первой игре 1/4 финала «Брюгге» победил ПАОК – 1:0. Результаты других встреч:

    • 02.12.10 ПАОК – «Брюгге» – 1:1;
    • 16.09.10 «Брюгге» – ПАОК – 1:1.

    Прогноз на матч ПАОК – «Брюгге»

    На предыдущих стадиях турнира команды много забивали, а бельгийцы – еще и много пропускали. В отличие от матча в Бельгии, команды выдадут результативную битву. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68.

    Источник: «Бомбардир»

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