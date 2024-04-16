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    • Мостовой пять лет не виделся с детьми: «Ждем, когда весь этот мрак закончится»

    Мостовой пять лет не виделся с детьми: «Ждем, когда весь этот мрак закончится»

    Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой признался, что давно не виделся со своими детьми. Они проживают в Испании.

    «С детьми я не виделся пять лет – они живут в испанской Марбелье. У них своя жизнь, все уже взрослые, а я не могу приехать из-за нынешней ситуации. Чтобы куда-то поехать, надо быть челноком. Ждем, когда весь этот мрак закончится, чтобы встретиться снова. А так, благодаря интернету и социальным сетям созваниваемся с ними практически каждый день.

    Они не изъявляли желания переехать в Россию – такого никогда не было. Так же как и у меня не было желания переехать в Испанию. Дети всю жизнь жили там и никогда не были здесь. Они родились там и их можно считать европейцами.

    Первое время переживали за меня и всю ситуацию, но сейчас все нормально. Главное, что у них там все хорошо – испанские солнце, море и ветер. Марбелья – один из самых главных курортов в стране. Это как Монако во Франции.

    В ближайшее время не планирую ехать в Испанию. Как только все закончится, так сразу и поеду к детям, но пока – нет. Последний раз был в Испании пять лет назад, а в Европе еще до ковида, в 2019-м. Ездили на турнир ветеранов в Ригу и итальянский Римини. С тех пор ни разу не выезжал за пределы России», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1713274393
    ...с.у.к.а, куда ни плюнь, одни европейцы!!!...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1713274412
    А кто тебе не даёт ехать? Или у тебя какие то запреты? Оформляйте визу и ехай. Просто сам не хочешь, только языком трындеть любишь.
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    Цугундeр
    1713276775
    Да похер тебе на всех просто . И на семью , и на тренерское поприще . Сидишь , "чеканишь " башкой о паркет , да "корону " пинаешь...из угла в угол . Царская жизнь .
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    Roma56
    1713276964
    У Мостового испанский менталитет - вечная "маньяна", т.е. "завтра", т.е. скорее всего никогда. Тренером стать - надо, чтобы позвали, в Европу съездить - надо, чтобы прямые рейсы появились.
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    Plyash
    1713278544
    Как говорил Глеб Жиглов,просто надо было вовремя со своей женщиной разбираться,и детей дома воспитывать,а не по чужим странам не разбрасывать...
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    VPERDIV SPARTAK
    1713279848
    Займи деньжат у абаскаля и езжай навестить семью )
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