Бубнов призвал к отставке руководство «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о работе руководства московского клуба после увольнения испанского тренера Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Владимир Слишкович.

«В «Спартаке», как и в большинстве клубов страны, неизвестно, кто на самом деле управляет внутренними процессами. Мы вряд ли узнаем, кому принадлежит идея убрать Абаскаля. Да, Гильермо не соответствовал должности, которую занимал, но в первую очередь за такие плачевные результаты должно отвечать руководство.

Президент клуба должен подать в отставку и забрать с собой всех ставленников. Можно приглашать любых титулованных тренеров, но если руководство коллектива не выполняет должным образом свои обязанности, то о чемпионстве можно забыть. Выстроенная система внутри команды – залог успеха. Клуб – это единый механизм, где всe взаимосвязано.

«Спартак» меняет спортивных директоров, как перчатки, а толку никакого. Последние иностранцы на этой должности не знают российской действительности. Они приглашают заграничных специалистов сомнительной квалификации, которые приезжают в наш чемпионат только ради денег. Хорошие тренеры на такой бардак соглашаться не будут. Не исключение и Абаскаль.

Главная ошибка руководства «красно-белых» – это несвоевременное продление контракта с Абаскалем. Нужно было дождаться окончания предыдущего соглашения, а уже после думать над продлением. Новый контракт развязал руки Гильермо, и он стал чудить.

Многие сейчас предлагают приглашать тренера с именем, чтобы он соответствовал высокому статусу «Спартака». У таких специалистов больше шансов дать нормальный результат в сложных условиях, но без отлаженной системы внутри команды сделать это практически невозможно. Это касается и тренерского штаба, и игроков, и руководства. Никто из последних руководителей не стоит и ногтя Николая Петровича Старостина.

Решение оставить Слишковича также вызывает большие вопросы. Чем он лучше Абаскаля? Про него никто и ничего не слышал. Можно было спокойно приглашать любого тренера с опытом работы в РПЛ – и результат был бы лучше. Буквально любого! Но вероятность того, что руководство найдет тренера из России, стремится к нулю. Скорее всего, опять привезут «кота в мешке». Топовые специалисты к нам просто не поедут.

Абаскаль не добавил себе авторитета такой работой в «Спартаке». Единственное, что он здесь добавил, так это денег на банковский счет. С таким гонораром и неустойкой он может больше не работать. Чудак обеспечил себя на всю жизнь. Сомневаюсь, что он будет кому-то нужен после того, что он здесь натворил. Может работать с детьми в Испании и не бедствовать», – написал Бубнов.