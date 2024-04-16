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    Бубнов призвал к отставке руководство «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о работе руководства московского клуба после увольнения испанского тренера Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Владимир Слишкович.

    «В «Спартаке», как и в большинстве клубов страны, неизвестно, кто на самом деле управляет внутренними процессами. Мы вряд ли узнаем, кому принадлежит идея убрать Абаскаля. Да, Гильермо не соответствовал должности, которую занимал, но в первую очередь за такие плачевные результаты должно отвечать руководство.

    Президент клуба должен подать в отставку и забрать с собой всех ставленников. Можно приглашать любых титулованных тренеров, но если руководство коллектива не выполняет должным образом свои обязанности, то о чемпионстве можно забыть. Выстроенная система внутри команды – залог успеха. Клуб – это единый механизм, где всe взаимосвязано.

    «Спартак» меняет спортивных директоров, как перчатки, а толку никакого. Последние иностранцы на этой должности не знают российской действительности. Они приглашают заграничных специалистов сомнительной квалификации, которые приезжают в наш чемпионат только ради денег. Хорошие тренеры на такой бардак соглашаться не будут. Не исключение и Абаскаль.

    Главная ошибка руководства «красно-белых» – это несвоевременное продление контракта с Абаскалем. Нужно было дождаться окончания предыдущего соглашения, а уже после думать над продлением. Новый контракт развязал руки Гильермо, и он стал чудить.

    Многие сейчас предлагают приглашать тренера с именем, чтобы он соответствовал высокому статусу «Спартака». У таких специалистов больше шансов дать нормальный результат в сложных условиях, но без отлаженной системы внутри команды сделать это практически невозможно. Это касается и тренерского штаба, и игроков, и руководства. Никто из последних руководителей не стоит и ногтя Николая Петровича Старостина.

    Решение оставить Слишковича также вызывает большие вопросы. Чем он лучше Абаскаля? Про него никто и ничего не слышал. Можно было спокойно приглашать любого тренера с опытом работы в РПЛ – и результат был бы лучше. Буквально любого! Но вероятность того, что руководство найдет тренера из России, стремится к нулю. Скорее всего, опять привезут «кота в мешке». Топовые специалисты к нам просто не поедут.

    Абаскаль не добавил себе авторитета такой работой в «Спартаке». Единственное, что он здесь добавил, так это денег на банковский счет. С таким гонораром и неустойкой он может больше не работать. Чудак обеспечил себя на всю жизнь. Сомневаюсь, что он будет кому-то нужен после того, что он здесь натворил. Может работать с детьми в Испании и не бедствовать», – написал Бубнов.

    • Абаскаль работал в «Спартаке» с июня 2022 года.
    • Под его руководством команда завоевала бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • «Спартаке» занимает 7-е место в РПЛ с 35 очками после 23 игр. Отставание от 3-й позиции составляет 3 очка.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (19)
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    erybov1965
    1713247102
    Об этом постоянно говорят и говорили ранее.Но ничего не меняется.А где фанатское движение?Может им и не безразличным ветеранам,пора бы уже задать вопросы при встрече руководству Спартака?Не захотят встречаться,бойкотировать все матчи.Или это фанатское движение,такое же как и руководство?
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    Зарема лис
    1713247189
    Мележикова назад, Малышева в утиль
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    Suvorov71
    1713248058
    Что то трудно поверить, в то что от кормушки они уйдут, это как в нашей Думе прилипли и все, что бы не делали во всем правы
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713248154
    Свинарня это прачечная по отмыву агентского бобла. Гыгыгы
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    ivany4
    1713249904
    Похоже Бубнов начитался моих постов.))) Менять можно сколь угодно и кого угодно. Например тренеров, закончились тренеры, давай менять руководство. Закончатся руководители, переключимся на собственников. Главное - громко, задорно, с "заявлениями госдумы" и плевками вслед ничего не завоевавших на тренерском поприще якобы "тренеров и специалистов". Но ворон ворону, глаз не выклюет. А как быть с миллионными зарплатами извиняюсь "футболистов"? "Выстроенная система внутри команды – залог успеха. Клуб – это единый механизм, где всe взаимосвязано." - Справедливо!!! И многие об этом говорят. Но вопрос в другом - как быть с самой системой РФС, с КДК, где на одно и тоже действие, находится 5 разных решений, с судейским корпусом? Может начнем чистить р
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    Янвapь 69
    1713250718
    В пердиф, так в пердиф ! На очищение
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    VVM1964
    1713252398
    Очень грустно и печально, но факт (((
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    Бар1
    1713253915
    Нужны какие то масштабные действия.Вообще не понятно,во что играет спартак больше двух пасов у этой команды не получается сделать ,а если получается ,то назад.Как будто спартак разучился играть в футбол и забыл ,как это делается ,катают ,катают ,раз потеряли ,раз забили спартаку и тогда почти всё у спартака полный надлом воли,игра рассыпается и опять проигрыш или ,что то невнятное. Спартак имеет хороших игроков ,но не имеет коллективной игры.Бубнов ,как то сказал ,что Спартак это плохой холодильник в кот ором скисают лучшие продукты.Ничего не меняется. По моему дело в федуне.Зажал Спартаку крышу.А продлить игровой сезон на зиму это очень важно.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713257061
    В свинарне секта, там нет такого понятия отставка. Там знают только ссаную тряпку! Гыгыгы
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    Алексей З
    1713257891
    Опять для себя бомбардир выбрал специалиста с непродуктивной критикой Спартака. Понятно что это политика сайта, пропахнувшего бмжовскими нечистотами. Даже не обладая семи пядей во лбу , можно понять , что ФК Спартаком руководит Лукойл и всеми административными и финансами вопросами по содержанию команды занимаются они. Увольняют гл. Тренера , кто приходит аврально на смену ? Конечно человек , который входил в штаб , знаком с игроками , знает "внутреннюю кухню ". Назначение Слишковича логично. Окончательный выбор будет сделан ( имхо) после окончания сезона. Получается Бубнов развёл бурю в "стакане воды", очередной базар не о чём.
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