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    • «Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля

    «Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля

    В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги конференций встречаются «Брюгге» и ПАОК. Игра состоится в Брюгге, начало – в 22:00 (мск).

    «Брюгге»

    На групповом этапе команда Ронни Дейла соперничала с «Буде-Глимт», «Бешикташем» и «Лугано». Бельгийцы набрали 16 очков и заняли 1-е место. Хозяева предстоящей игры одержали 5 побед и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 15:3.

    В 1/8 финала «Брюгге» переиграл «Мольде» – 3:0, 1:2.

    ПАОК

    Подопечные Рэзвана Луческу в группе ЛК противостояли «Айнтрахту», «Абердину» и ХИК. Команда набрала 16 очков и заняла 1-е место. ПАОК одержал 5 побед и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 16:10.

    В 1/8 финала греки переиграли «Динамо» Загреб – 5:1, 0:2.

    Очные встречи

    Результаты предыдущих встреч команд в Лиге Европы:

    • 02.12.10 ПАОК – «Брюгге» – 1:1;
    • 16.09.10 «Брюгге» – ПАОК – 1:1.

    Прогноз на матч «Брюгге» – ПАОК

    Ожидаем достаточно открытого матча, по итогам которого вопрос о полуфиналисте останется октрытым. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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