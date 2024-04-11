В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги конференций встречаются «Брюгге» и ПАОК. Игра состоится в Брюгге, начало – в 22:00 (мск).

На групповом этапе команда Ронни Дейла соперничала с «Буде-Глимт», «Бешикташем» и «Лугано». Бельгийцы набрали 16 очков и заняли 1-е место. Хозяева предстоящей игры одержали 5 побед и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 15:3.

В 1/8 финала «Брюгге» переиграл «Мольде» – 3:0, 1:2.

ПАОК

Подопечные Рэзвана Луческу в группе ЛК противостояли «Айнтрахту», «Абердину» и ХИК. Команда набрала 16 очков и заняла 1-е место. ПАОК одержал 5 побед и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 16:10.

В 1/8 финала греки переиграли «Динамо» Загреб – 5:1, 0:2.

Очные встречи

Результаты предыдущих встреч команд в Лиге Европы:

02.12.10 ПАОК – «Брюгге» – 1:1;

16.09.10 «Брюгге» – ПАОК – 1:1.

Прогноз на матч «Брюгге» – ПАОК

Ожидаем достаточно открытого матча, по итогам которого вопрос о полуфиналисте останется октрытым. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.85.