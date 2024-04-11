В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сыграют «Астон Вилла» и «Лилль». Матч пройдет в Бирмингеме, начало – в 22:00 (мск).

«Астон Вилла»

На групповом этапе Лиги Европы «Астон Вилла» играла с «Легией», АЗ и «Зриньски». Команда Унаи Эмери добыла 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение при разнице мячей 12:7 и заняла 1-е место с 13 очками.

В 1/8 «Астон Вилла» обыграла «Аякс» – 4:0, 0:0.

«Лилль»

На групповом этапе Лиги Европы «Лилль» попал в группу А вместе с «Слованом», «Олимпией» и «Клаксвиком». Французы одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и с 14 очками выиграли группу при разнице мячей 10:2

В ⅛ французская команда переиграла «Штурм» – 1:1, 3:0.

Очные встречи

Более 20 лет назад команды играли в Кубке Интертото:

07.08.02 «Астон Вилла» – «Лилль» – 0:2;

31.07.02 «Лилль» – «Астон Вилла» – 1:1.

Достойные соперники выдадут качественную игру, в которой победа должна остаться за представителями АПЛ. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.65.