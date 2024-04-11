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    • «Астон Вилла» – «Лилль»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля

    «Астон Вилла» – «Лилль»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля

    В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сыграют «Астон Вилла» и «Лилль». Матч пройдет в Бирмингеме, начало – в 22:00 (мск).

    «Астон Вилла»

    На групповом этапе Лиги Европы «Астон Вилла» играла с «Легией», АЗ и «Зриньски». Команда Унаи Эмери добыла 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение при разнице мячей 12:7 и заняла 1-е место с 13 очками.

    В 1/8 «Астон Вилла» обыграла «Аякс» – 4:0, 0:0.

    «Лилль»

    На групповом этапе Лиги Европы «Лилль» попал в группу А вместе с «Слованом», «Олимпией» и «Клаксвиком». Французы одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и с 14 очками выиграли группу при разнице мячей 10:2

    В ⅛ французская команда переиграла «Штурм» – 1:1, 3:0.

    Очные встречи

    Более 20 лет назад команды играли в Кубке Интертото:

    • 07.08.02 «Астон Вилла» – «Лилль» – 0:2;
    • 31.07.02 «Лилль» – «Астон Вилла» – 1:1.

    Прогноз на матч «Астон Вилла»«Лилль»

    Достойные соперники выдадут качественную игру, в которой победа должна остаться за представителями АПЛ. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.65.

    Источник: «Бомбардир»

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