В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 Лиги конференций сыграют «Виктория» и «Фиорентина». Матч пройдет в Пльзене, начало – в 19:45 (мск).

В квалификационных раундах ЛК «Виктория» прошла «Дриту» – 2:1 и 0:0, «Гзиру Юнайтед» – 2:0 и 4:0, «Тобол» – 3:0 и 2:1. В группе C чешская команда стала победителем, выиграв все 6 матчей у «Динамо» Загреб, «Астаны» и «Балкан» с разницей мячей 9:1.

В 1/8 финала «Виктория» переиграла «Сервет». Оба матча закончились со счетом 0:0, в серии пенальти больше повезло чехам.

«Фиорентина»

Подопечные Винченцо Итальяно в квалификационном раунде ЛК обыграли венский «Рапид» – 2:0, 0:1. На групповом этапе итальянцы добыли 3 победы и 3 ничьих при разнице мячей 14:6, набрали 12 очков и выиграли группу F

В 1/8 флорентийцы переиграли «Маккаби» из Хайфы – 1:1, 4:3.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Виктория» Пльзень – «Фиорентина»

Команды сыграют очень аккуратно в обороне. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.80.