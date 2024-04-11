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    • «Виктория» – «Фиорентина»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля

    «Виктория» – «Фиорентина»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля

    В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 Лиги конференций сыграют «Виктория» и «Фиорентина». Матч пройдет в Пльзене, начало – в 19:45 (мск).

    «Виктория» Пльзень

    В квалификационных раундах ЛК «Виктория» прошла «Дриту» – 2:1 и 0:0, «Гзиру Юнайтед» – 2:0 и 4:0, «Тобол» – 3:0 и 2:1. В группе C чешская команда стала победителем, выиграв все 6 матчей у «Динамо» Загреб, «Астаны» и «Балкан» с разницей мячей 9:1.

    В 1/8 финала «Виктория» переиграла «Сервет». Оба матча закончились со счетом 0:0, в серии пенальти больше повезло чехам.

    «Фиорентина»

    Подопечные Винченцо Итальяно в квалификационном раунде ЛК обыграли венский «Рапид» – 2:0, 0:1. На групповом этапе итальянцы добыли 3 победы и 3 ничьих при разнице мячей 14:6, набрали 12 очков и выиграли группу F

    В 1/8 флорентийцы переиграли «Маккаби» из Хайфы – 1:1, 4:3.

    Очные встречи

    Между собой команды не встречались.

    Прогноз на матч «Виктория» Пльзень – «Фиорентина»

    Команды сыграют очень аккуратно в обороне. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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