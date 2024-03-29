На стадионе «Спартака» доделают фасад

На верхнем ярусе фасада «Лукойл Арены» ведется монтаж недостающих панелей. По данным телеграм-канала «Футбольные темы», работы завершат к лету.

Стадион «Спартака» был открыт в 2014 году, но все это время фасад оставался незавершенным. По одной из версий, это было сделано для лучшей вентиляции, но, в то же время, сквозняки доставляли дискомфорт зрителям, особенно на верхних ярусах.

В итоге клуб принял решение доделать фасад и теперь стадион будет выглядеть, как на первоначальном проекте. Теперь арена будет выглядеть завершенной, а на верхних ярусах не должно быть сквозняков.

Панели, которыми облицовывают фасад, производят в России. Сейчас завершены работы на трибуне имени Игоря Нетто и частично на трибунах имени Федора Черенкова и братьев Старостиных.