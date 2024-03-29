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На стадионе «Спартака» доделают фасад

29 марта 2024, 08:37
15

На верхнем ярусе фасада «Лукойл Арены» ведется монтаж недостающих панелей. По данным телеграм-канала «Футбольные темы», работы завершат к лету.

Стадион «Спартака» был открыт в 2014 году, но все это время фасад оставался незавершенным. По одной из версий, это было сделано для лучшей вентиляции, но, в то же время, сквозняки доставляли дискомфорт зрителям, особенно на верхних ярусах.

В итоге клуб принял решение доделать фасад и теперь стадион будет выглядеть, как на первоначальном проекте. Теперь арена будет выглядеть завершенной, а на верхних ярусах не должно быть сквозняков.

Панели, которыми облицовывают фасад, производят в России. Сейчас завершены работы на трибуне имени Игоря Нетто и частично на трибунах имени Федора Черенкова и братьев Старостиных.

  • С 1 января 2024 года стадион носит название «Лукойл Арена».
  • Арена принимала матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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Источник: телеграм-канал Футбольные темы | Локалов
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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Pooodle
1711693470
На детский садик похож! Гыгыгы
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SuperNils
1711696046
Пошёл распил бабла!
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Cleaner
1711697935
Вот что мешало Спартаку становиться ЧЕМПИОНОМ. ДЫРЯВЫЙ фасад! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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SLADE2019
1711700386
Другими словами, этот недоделанный бывший наш хозяин и стадион не достроил, а все вокруг на задницу падают и спасибо за этот стадион говорят. Выходит особо не за что благодарить.
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Romio-xxx
1711716935
Все же в описании сказано,для вентиляции,когда ***** приезжают,что бы все не провоняло!Так что спасибо,Арнольдыч,позаботился о фанатах Спартака!
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zigbert
1711719017
Давно бы пора. Один из красивейших стадионов страны, узнаваем и удобен для болельщиков.
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гууд
1711723597
мы строили, строили и наконец построили!!)))
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Серый212918
1711738027
А кто акт приёмки подписывал? Трава не растёт, чернозём чтоль продали, стены дырявые. Деньги то в основном государственные были.
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