Главные фавориты Евро-2024 по версии Goal

Goal опубликовал собственный рейтинг фаворитов чемпионата Европы 2024 года.
Первое место заняла сборная Франции. В топ-3 также Португалия и Бельгия. На последней строчке оказался единственный дебютант турнира – Грузия.
- Франция;
- Португалия;
- Бельгия;
- Англия;
- Германия;
- Испания;
- Италия;
- Венгрия;
- Австрия;
- Нидерланды;
- Хорватия;
- Дания;
- Турция;
- Украина;
- Словакия;
- Швейцария;
- Чехия;
- Словения;
- Румыния;
- Шотландия;
- Сербия;
- Польша;
- Албания;
- Грузия.
Источник: Goal