Черданцев высказался об игре «Спартака» в весенней части сезона

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев порассуждал о проблемах «Спартака».

– Как вам выступления «Спартака» весной? Нужно ли команде сейчас менять тренера?

– Уже поздно, надо было это делать давно. По неизвестным причинам «Спартак» – это единственный клуб РПЛ, в котором я не знаю руководителей. Ни в лицо, ни лично. Поэтому я могу только предполагать.

Конечно, с продлением контракта с Абаскалем они явно поторопились. Не знаю, какие там условия расторжения. Может быть, прописана такая неустойка, что клубу просто невыгодно разрывать контракт.

Я комментировал матч с «Оренбургом», там «Спартак» выглядел прилично. Но – против второго состава уральцев. Видно, что у команды целый комплекс проблем.

Хлусевич в сборной сыграл весь матч с Сербией без замен, но в клубе он терял место в составе. Какие вопросы у Абаскаля могут быть к Хлусевичу? При этом в «Спартаке» на его позиции есть и Тавареш, и купленный за большие деньги Рябчук.

Мне кажется, это не та позиция, где нужно было усиливать конкуренцию. То же самое касается и Соболева. Про существование Бонгонды уже вообще все забыли. Есть большие вопросы по трансферам.

С другой стороны, подобные проблемы возникают неизбежно, когда тренер занимается еще и трансферами. В большом клубе такого быть вообще не должно. Тренер тренирует, а трансферами занимается спортивный директор.

Возьмите любой европейский клуб. Что, Индзаги занимается контрактами и трансферами в «Интере»? Да никогда в жизни! Там есть мощный спортивный блок во главе с Мароттой.

Конечно, у тренера могут быть пожелания по конкретным позициям, но игроков ищет спортивный блок. Даже Гвардиола не может купить кого угодно в «Ман Сити». Он говорит, какие позиции требуют усиления, а ему предлагают на выбор нескольких игроков, но только из системы клубов, которой управляет ближневосточный холдинг.