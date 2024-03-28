Ташаев завершил карьеру, игроки Грузии получат госнаграды и другие новости

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Винисиус в матче с Испанией толкнул локтем со спины Ляпорта и спровоцировал стычку.

Игроки сборной Грузии получат госнаграды за выход на Евро-2024.

Месси назвал условия для завершения карьеры.

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Стало известно, какое наказание потребовала прокуратура Рубиалесу за поцелуй футболистки.

Радимов разнес «Балтику» за инициативу смягчить лимит на легионеров в ФНЛ.

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Букмекеры определили фаворита Евро-2024.