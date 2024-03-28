Ташаев завершил карьеру, игроки Грузии получат госнаграды и другие новости

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Винисиус в матче с Испанией толкнул локтем со спины Ляпорта и спровоцировал стычку.
Игроки сборной Грузии получат госнаграды за выход на Евро-2024.
Месси назвал условия для завершения карьеры.
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