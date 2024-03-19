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    Мостовой высказался о смерти Уткина

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на смерть комментатора Василия Уткина.

    «Василия знал с тех пор, когда он молоденький был. Он один из первых был, кто начал про футбол говорить. Года два назад фильм с ним делали, он брал у меня большое интервью.

    С Васей мы были в хороших отношениях. Он в Испанию приезжал ко мне. Как Васю могу забыть? Из журналистов он считал меня одним из лучших футболистов, а я его – одним из лучших журналистов», – сказал Мостовой.

    • Уткин ушел из жизни в 52 года.
    • Причиной стали проблемы с сердцем.
    • Уткин комментировал футбол с прошлого века.

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    Источник: Legalbet

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