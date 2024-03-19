Мостовой высказался о смерти Уткина

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на смерть комментатора Василия Уткина.

«Василия знал с тех пор, когда он молоденький был. Он один из первых был, кто начал про футбол говорить. Года два назад фильм с ним делали, он брал у меня большое интервью.

С Васей мы были в хороших отношениях. Он в Испанию приезжал ко мне. Как Васю могу забыть? Из журналистов он считал меня одним из лучших футболистов, а я его – одним из лучших журналистов», – сказал Мостовой.