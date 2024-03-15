Победа «Спартака», новый тренер «Краснодара» и другие новости

«Краснодар» подтвердил назначение Мусаева.
Появилось объяснение жаркого поцелуя зрителей на матче «Зенит» – «Динамо».
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Ивич оштрафован после увольнения из «Краснодара».
У Промеса остался только один шанс избежать тюрьмы.
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Фонбет Кубок России. «Спартак» обыграл «Оренбург» и вышел в полуфинал пути РПЛ.
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Спартаковец Литвинов определил виновных в аресте Промеса.