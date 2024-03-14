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    • Тренер украинского «Черноморца» сбежал в США – его лишат лицензии

    Тренер украинского «Черноморца» сбежал в США – его лишат лицензии

    Одесский «Черноморец» сообщил о побеге тренера по физподготовке Игоря Касьяненко. Вместо отбытия с командой со сборов в Турции на Украину он улетел в США, где теперь будет жить в Майами.

    «Один из представителей «Черноморца», все время проведший с клубом на сборах и принимавший полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев.

    Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко. Билет на него был приобретен, но в самолете к моменту отправки его не оказалось.

    Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуры доведены все подробности.

    Руководство клуба осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека.

    Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды, не имеет права оставаться в футболе.

    Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к измене», – написали одесситы.

    • Касьяненко проработал в «Черноморце» 2 года.
    • Команда идет в УПЛ 10-й.
    • 17 марта «Черноморец» примет «Верес».

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии (5)
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    Давид59
    1710426450
    Майами вместо Одессы? Рыба ищет где глубже...
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    ...уефан
    1710427874
    ...если с клубной кассой улетел - респект!)...
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    Таврида
    1710428363
    Бисвис працюе, бгг
    Ответить
    AtticusFinch
    1710429968
    А что Вы хотели - Украина це Европа - люди при любой возможности драпают из этого поганого местечка! Так то из страны не выпускают! Вот тебе и европейские ценности - адекватные люди не хотят за штатовские интересы погибать!
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    Spirit_78
    1710430407
    Правильно сделал, под могилизацию не попадёт теперь.
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