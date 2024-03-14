⚡ «Краснодар» подтвердил назначение Мусаева

«Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера. 13 марта клуб сообщил о расторжении контракта с предыдущим тренером Владимиром Ивичем.

«ФК «Краснодар» сообщает о назначении главным тренером Мурада Мусаева. Контракт заключен до конца нынешнего сезона», – говорится в сообщении.