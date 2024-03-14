⚡ «Краснодар» подтвердил назначение Мусаева

«Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера. 13 марта клуб сообщил о расторжении контракта с предыдущим тренером Владимиром Ивичем.
«ФК «Краснодар» сообщает о назначении главным тренером Мурада Мусаева. Контракт заключен до конца нынешнего сезона», – говорится в сообщении.
- Мусаев возглавлял краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года.
- С 2021 по 2024 годы Мусаев работал в азербайджанском «Сабахе».
- Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».