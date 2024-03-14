Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    ⚡ «Краснодар» подтвердил назначение Мусаева

    «Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера. 13 марта клуб сообщил о расторжении контракта с предыдущим тренером Владимиром Ивичем.

    «ФК «Краснодар» сообщает о назначении главным тренером Мурада Мусаева. Контракт заключен до конца нынешнего сезона», – говорится в сообщении.

    • Мусаев возглавлял краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года.
    • С 2021 по 2024 годы Мусаев работал в азербайджанском «Сабахе».
    • Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».

    Новости по теме
    Ивич рассказал об отъезде из России 9
    Мостовой выразил отношение к возможному назначению Ивича в «Спартак» 3
    Мостовой: «Работа Ивича в «Краснодаре» в принципе была лучшей в истории клуба» 1
    Источник: официальный сайт «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии (21)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mihail200606
    1710398446
    Если уход ивича не из-за предложения другого клуба,а из-за временного спада и решения Галицкого, то это пипец..
    Ответить
    Romeo 123
    1710399137
    Мусаев не тренер для Краснодара, он уже сколько тренировал Краснодар но чемпионства не выиграл, бесхарактерный он
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1710399224
    13 марта Мусаева назначили, значит, сам утонет, большой привет галицкому!)
    Ответить
    odessakmv
    1710400381
    какой-то блудняк
    Ответить
    Skull_Boy
    1710400642
    Хаххахахахах, позорище
    Ответить
    SLADE2019
    1710400891
    Самое время высказаться Хашигу. Сказать всю правду и об увольнении Ивича, и о назначении Мусаева. Я более чем уверен, что это его решения. Хашиг имеет большое влияние на Галицкого. Что в первый раз, что сейчас, Мусаев - его креатура.
    Ответить
    Alex Y
    1710401223
    Ивич за чемпионство бьется, 2 место занимает, а его увольняют, что за бред)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1710401439
    Краснодар нормально должен играть остальные матчи! После ивича должно время пройти чтобы все спустить! Как говорится на багаже Мусаев пролетит в этом сезоне на хорошем полёте
    Ответить
    ...уефан
    1710402200
    ...не знаю в плюс или в минус сейчас Краснодару перерыв в чемпионате...
    Ответить
    Cleaner
    1710402339
    Ну и славненько. УДАЧИ Краснодару и Мусаеву!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+