Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Появилось объяснение жаркого поцелуя зрителей на матче «Зенит» – «Динамо»

    Появилось объяснение жаркого поцелуя зрителей на матче «Зенит» – «Динамо»

    Накануне на кубковом матче «Зенит»«Динамо» (2:0) зрители устроили необычный перформанс. Они начали целоваться.

    Это оказалась акция от сериала «Ожоги любви» на телеканале «2х2».

    «Сценку с предложением, которое слегка пошло не по плану, разыграли актeры нового сериала «Ожоги любви» на «2х2».

    Главные герои – это собирательные образы типичных персонажей всех российских сериалов», – сообщил источник.

    • На «Газпром Арене» вчера было более 45 тысяч зрителей.
    • «Зенит» продолжит выступление в Пути РПЛ.
    • Впереди пауза на сборные.

    Видео принадлежит «Матч ТВ»

    Новости по теме
    «Локомотив» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
    «СКА-Хабаровск» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
    «Спартак» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1710415839
    ...а завтра на трибунах во время репортажа проведут рекламную раздачу слабительных препаратов)... Или для матч ТВ, который вел трансляцию, деньги не пахнут?)...
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1710417115
    А почему рядом сидящая баба истерит?
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1710417848
    Отличная тема и идея! Молодцы
    Ответить
    Алексей З
    1710419322
    халтура. В прочем другого на матч-тв не делают.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+