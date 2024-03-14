Появилось объяснение жаркого поцелуя зрителей на матче «Зенит» – «Динамо»

Накануне на кубковом матче «Зенит» – «Динамо» (2:0) зрители устроили необычный перформанс. Они начали целоваться.

Это оказалась акция от сериала «Ожоги любви» на телеканале «2х2».

«Сценку с предложением, которое слегка пошло не по плану, разыграли актeры нового сериала «Ожоги любви» на «2х2».

Главные герои – это собирательные образы типичных персонажей всех российских сериалов», – сообщил источник.

На «Газпром Арене» вчера было более 45 тысяч зрителей.

«Зенит» продолжит выступление в Пути РПЛ.

Впереди пауза на сборные.

Видео принадлежит «Матч ТВ»