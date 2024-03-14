Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Спартаковец Литвинов определил виновных в аресте Промеса

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию вокруг партнера Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

    «Надеемся, что Квинси скоро вернется в команду. Он часть нашей команды, нашей семьи. Он мой партнер по команде, не могу говорить что-то плохое о нем. Так случилось. Неправильно будет готовить, что он подвел команду. Мы же все кричим, что один за всех и все за одного.

    Кто виноват? Значит, все виноваты – вся команда. Не уберегли его», – сказал Литвинов.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».
    • Впереди в РПЛ 2-недельная пауза.

    Новости по теме
    Федун прокомментировал арест Промеса 1
    Федун ответил, сыграет ли Промес еще за «Спартак» 5
    Петржела: «У Промеса проблемы с головой, раз он стал преступником, живя в достатке» 3
    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1710438668
    Правильно сказал, команда крыс, слили его!
    Ответить
    qwertyйцукен
    1710439455
    Не уберегли его гады.Такого парня. А могли же связать его по рукам, ногам чтобы он не шарахался куда попало.Нет же --поленились обормоты. Гы гы
    Ответить
    nik55
    1710439945
    просто не нужно было ехать на сборы
    Ответить
    slavutiq70
    1710440969
    Да причём здесь все . игроки и тренер не виноваты ...руководство и их юристы глупость сморозили ...
    Ответить
    моэм
    1710441332
    Если кто и виноват , то только тупая башка наркоторговца ....и причём здесь команда , в которой кто в лес кто по дрова , ей бы давно пора внутри себя разобраться , и заняться поплотнее футболом а не темой наркоты .
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+