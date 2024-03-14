Спартаковец Литвинов определил виновных в аресте Промеса

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию вокруг партнера Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.
«Надеемся, что Квинси скоро вернется в команду. Он часть нашей команды, нашей семьи. Он мой партнер по команде, не могу говорить что-то плохое о нем. Так случилось. Неправильно будет готовить, что он подвел команду. Мы же все кричим, что один за всех и все за одного.
Кто виноват? Значит, все виноваты – вся команда. Не уберегли его», – сказал Литвинов.
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».
- Впереди в РПЛ 2-недельная пауза.