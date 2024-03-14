Спартаковец Литвинов определил виновных в аресте Промеса

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию вокруг партнера Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

«Надеемся, что Квинси скоро вернется в команду. Он часть нашей команды, нашей семьи. Он мой партнер по команде, не могу говорить что-то плохое о нем. Так случилось. Неправильно будет готовить, что он подвел команду. Мы же все кричим, что один за всех и все за одного.

Кто виноват? Значит, все виноваты – вся команда. Не уберегли его», – сказал Литвинов.