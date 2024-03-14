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    У Промеса остался только один шанс избежать тюрьмы

    Адвокат Сергей Жорин проанализировал ситуацию спартаковца Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • В 18:00 мск «Спартак» начнет кубковую встречу с «Оренбургом».

    «В данный момент он арестован для обеспечения участия в суде по экстрадиции, в связи с наличием красного уведомления в базе розыска Интерпола. Сейчас эта ситуация приобретает горячую фазу. Арабский суд решит одобрить экстрадицию в Нидерланды или нет. Вероятность этого события высока, все будет зависеть от адвокатов Промеса.

    Я вижу единственную возможность избежать экстрадиции – это выявить процессуальные нарушения в экстрадиционном запросе. Будет иметь значение правильность оформления документов со стороны нидерландской прокуратуры. Думаю, что упор будет сделан в эту сторону. Если будут выявлены нарушения в предоставленных документах суду, то экстрадиции не будет. А пока Нидерланды будут готовить новый комплект, то Промес сможет вернуться в Россию, которая его может не выдать», – сказал Жорин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:14
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    Комментарии (12)
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    Freyd
    1710422256
    Экстрадиция это сложная вещь,там ххолландцам надо ещё доказать что он опасен и всё доказано.
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    СпорЦмен
    1710422578
    1 плюс у Промеса есть.
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    ...уефан
    1710422788
    ...голландцы эти, скрупулёзные, *****(...
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    alex1951
    1710422913
    Тут надо понять одно....В России законы не работают ,работают бабки ,а Жорин жрет их не покладая рук... А там ,далеко-далеко от России и законы другие и сами они сытые......... ...Так ,что Спартак готовься к худшему.
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    Semenycch
    1710424086
    "только один шанс избежать тюрьмы" Порядочный человек давно бы уже вскрыл себе вены! Но в парнокопытном клубе порядочных просто не может быть.
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    bset
    1710424840
    Всей страной переживаем за уголовника. Хотя вроде как АУЕ у нас запретили
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    saf05
    1710427627
    Этих адвокатов самих за решетку
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