У Промеса остался только один шанс избежать тюрьмы

Адвокат Сергей Жорин проанализировал ситуацию спартаковца Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

В 18:00 мск «Спартак» начнет кубковую встречу с «Оренбургом».

«В данный момент он арестован для обеспечения участия в суде по экстрадиции, в связи с наличием красного уведомления в базе розыска Интерпола. Сейчас эта ситуация приобретает горячую фазу. Арабский суд решит одобрить экстрадицию в Нидерланды или нет. Вероятность этого события высока, все будет зависеть от адвокатов Промеса.

Я вижу единственную возможность избежать экстрадиции – это выявить процессуальные нарушения в экстрадиционном запросе. Будет иметь значение правильность оформления документов со стороны нидерландской прокуратуры. Думаю, что упор будет сделан в эту сторону. Если будут выявлены нарушения в предоставленных документах суду, то экстрадиции не будет. А пока Нидерланды будут готовить новый комплект, то Промес сможет вернуться в Россию, которая его может не выдать», – сказал Жорин.