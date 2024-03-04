Первые в истории Игры Будущего состоялись!

В Казани завершился первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который прошел в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. Официальным партнером этого исторического события выступила компания «Лига Ставок».

В Казань приехали более 2000 участников из 107 стран мира. Всего программа соревнований объединила 21 инновационную дисциплину в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт.

Старт «Игр Будущего» ознаменовала зрелищная и высокотехнологичная Церемонии открытия. На ней присутствовали более 3,5 тысяч спортсменов, гостей и официальных делегаций, в том числе главы иностранных государств. Президент России Владимир Путин отметил важность инновационного международного турнира.

«Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры Будущего – наш дар мировой спортивной семье», – сказал глава государства во время своего выступления на Церемонии открытия.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко совместно с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым приняли участие в торжественной церемонии закрытия мультиспортивного турнира. Она состоялась в Казани в уникальном формате фиджитал-концерта, объединившего артистов и цифровых исполнителей.

Игры проходили на 11 соревновательных объектах в Казани, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Общее число зрителей на площадках турнира превысило 300 тысяч человек.

Одной из самых зрелищных дисциплин Игр Будущего стала «Лига Ставок Фиджитал-хоккей». В ней 8 команд разыграли призовой фонд в $500 тысяч. Сначала в формате 3x3 спортсмены сразились в хоккейном симуляторе, а затем те же игроки продолжили соревнование на реальном льду. Победителем турнира и обладателем главного Трофея стала российская команда Liga Pro Team.

Кроме интригующего хоккея, Лига Ставок представила на турнире фиджитал-единоборства. По правилам дисциплины в каждой команде было по четыре спортсмена разной весовой категории, которые провели по одному фиджитал-поединку в симуляторе, а затем в октагоне. Чемпионом Игр Будущего стала команда Kuznya.

Всего победителями и призерами первых Игр Будущего стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.

Помимо уникальных соревновательных фиджитал-активностей, «Лига Ставок» провела благотворительную акцию «Шаги Добра» с участием олимпийских чемпионов Алины Загитовой и Артура Далалояна в поддержку Благотворительного фонда «Созвездие Добра». Все собранные средства пойдут на строительство спортивных площадок для детей-сирот в Нижегородской области.