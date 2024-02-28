В «Барселоне» определились со сроками выбора нового главного тренера

«Барселона» собрала информацию о наиболее интересных кандидатах на позицию нового главного тренера команды. По данным Sport.es, клуб определится с ним к апрелю.

Выбор сделают президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку. Последний начнет контактировать с кандидатами уже в ближайшее время.