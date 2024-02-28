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  • В «Барселоне» определились со сроками выбора нового главного тренера

В «Барселоне» определились со сроками выбора нового главного тренера

28 февраля 2024, 08:21
1

«Барселона» собрала информацию о наиболее интересных кандидатах на позицию нового главного тренера команды. По данным Sport.es, клуб определится с ним к апрелю.

Выбор сделают президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку. Последний начнет контактировать с кандидатами уже в ближайшее время.

  • Ранее сообщалось, что в шорт-лист клуба вошли Томас Тухель («Бавария»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Ханс-Дитер Флик (экс-«Бавария»).
  • Три немецких специалиста Тухель, Нагельсманн и Флик хотели бы поработать в «Барселоне» при благоприятных условиях.
  • Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави покинет клуб по окончании сезона.
  • Каталонский клуб занимает третье место в Примере с 57 очками после 26 туров.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона
Комментарии (1)
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russkiisergei
1709106307
оставьте хави, он отличный тренер для барсы.
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