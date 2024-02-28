В «Барселоне» определились со сроками выбора нового главного тренера

«Барселона» собрала информацию о наиболее интересных кандидатах на позицию нового главного тренера команды. По данным Sport.es, клуб определится с ним к апрелю.
Выбор сделают президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку. Последний начнет контактировать с кандидатами уже в ближайшее время.
- Ранее сообщалось, что в шорт-лист клуба вошли Томас Тухель («Бавария»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Ханс-Дитер Флик (экс-«Бавария»).
- Три немецких специалиста Тухель, Нагельсманн и Флик хотели бы поработать в «Барселоне» при благоприятных условиях.
- Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави покинет клуб по окончании сезона.
- Каталонский клуб занимает третье место в Примере с 57 очками после 26 туров.
Источник: Sport.es