Белоус: «Слуцкий своей профессиональной деятельностью раздвигает рамки сознания»

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус сказал, что не удивился решению Леонида Слуцкого продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа».

– Это интересный вариант. В поселение несколько лет Леонид Викторович не боялся новых приключений. Поэтому меня это не удивило. Он большой молодец, что пробует. Он своей профессиональной деятельностью раздвигает рамки сознания.

– Китай – это надолго?

– Это зависит от него. Начал он здорово. А как закончит, посмотрим. То, что он перезапустил карьеру, это очень здорово. Конечно, он может вернуться в Россию и снова здесь работать.