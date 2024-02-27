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Белоус: «Слуцкий своей профессиональной деятельностью раздвигает рамки сознания»

27 февраля 2024, 11:25

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус сказал, что не удивился решению Леонида Слуцкого продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа».

– Это интересный вариант. В поселение несколько лет Леонид Викторович не боялся новых приключений. Поэтому меня это не удивило. Он большой молодец, что пробует. Он своей профессиональной деятельностью раздвигает рамки сознания.

– Китай – это надолго?

– Это зависит от него. Начал он здорово. А как закончит, посмотрим. То, что он перезапустил карьеру, это очень здорово. Конечно, он может вернуться в Россию и снова здесь работать.

  • В воскресенье «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого стал обладателем Суперкубка Китая, победив «Шанхай Порт» со счетом 1:0.
  • Он возглавляет команду с начала года.

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Источник: «Матч ТВ»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
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