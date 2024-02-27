Глушаков определился с новым клубом

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков пополнил состав армянского клуба «Урарту».
- 37-летний хавбек ранее выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари Нижний Новгород».
- Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй лиги, за который он сыграл в 7 матчах.
- Во время зимнего перерыва хавбек принимал участие в сборах вместе с «Ростовом».
- «Урарту» сейчас занимает четвертое место в чемпионате Армении, команду возглавляет бывший наставник «Спартака», «Спартака-2» и «Химок» Дмитрий Гунько.
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Источник: официальный сайт «Урарту»