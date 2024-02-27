Фигу попросили назвать победителя в матче «галактикос» против «Реала» с Мбаппе

Бывший полузащитник «Реала», «Барселоны» и сборной Португалии Луиш Фигу высказался о сравнении разных поколений игроков «Мадрида».

– Кто победил бы в матче между «галактикос» и нынешним «Реалом» с Мбаппе?

– Я не знаю, у меня нет хрустального шара. Я сделал бы крупную ставку, если бы он у меня был. Невозможно сравнивать поколения, это зависит от многих факторов. Игроки разные, а футбол уже не такой, каким был 10 лет назад.

[Обе команды] очень качественные, но на этот вопрос трудно ответить. В спорте зачастую два плюс два не равняется четырем.