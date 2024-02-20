Алекс: «Я бился за «Спартак» как за свою семью»

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс доволен временем в клубе.

«Я не лучше других, но когда я говорю, что все мои слова идут от сердца, это так и есть. Я не хотел уходить из «Спартака» без титула. Везде, где я играл, мне посчастливилось завоевать трофеи. Болельщики «Спартака» тоже заслуживали этого. То, что случилось между «Спартаком» и Алексом, должно было случиться.

И я признаюсь, раньше я говорил, что не буду играть в России, на Украине из-за холода. Боялся того, чего не знал. Когда появилась такая возможность, а я уже играл в «Интернасьонале» пять лет, был красно-белым и выиграл всe, подумал, что могу повторить тоже в «Спартаке».

В итоге у нас сложился идеальный союз, я бился за футболку как за свою семью. Болельщики были моей семьeй. И всe это произошло естественно. Здорово, что получилось завоевать их любовь. Я горжусь, что был частью такого великого клуба, через который прошло огромное количество классных футболистов. Я об одном жалею в своей карьере, что не получилось взять трофей со «Спартаком». Уверен, что когда вернусь в Россию, будет что-то необыкновенное. Не знаю, когда и как это случится, но могу только благодарить болельщиков за такое отношение. Испытываю большую гордость, я очень рад. Я всегда хотел сделать что-то хорошее. Я благодарен, что нахожусь в списке лучших игроков клуба», – сказал Алекс на ютуб-канале Nobel.