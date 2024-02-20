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    Алекс: «Я бился за «Спартак» как за свою семью»

    Бывший полузащитник «Спартака» Алекс доволен временем в клубе.

    «Я не лучше других, но когда я говорю, что все мои слова идут от сердца, это так и есть. Я не хотел уходить из «Спартака» без титула. Везде, где я играл, мне посчастливилось завоевать трофеи. Болельщики «Спартака» тоже заслуживали этого. То, что случилось между «Спартаком» и Алексом, должно было случиться.

    И я признаюсь, раньше я говорил, что не буду играть в России, на Украине из-за холода. Боялся того, чего не знал. Когда появилась такая возможность, а я уже играл в «Интернасьонале» пять лет, был красно-белым и выиграл всe, подумал, что могу повторить тоже в «Спартаке».

    В итоге у нас сложился идеальный союз, я бился за футболку как за свою семью. Болельщики были моей семьeй. И всe это произошло естественно. Здорово, что получилось завоевать их любовь. Я горжусь, что был частью такого великого клуба, через который прошло огромное количество классных футболистов. Я об одном жалею в своей карьере, что не получилось взять трофей со «Спартаком». Уверен, что когда вернусь в Россию, будет что-то необыкновенное. Не знаю, когда и как это случится, но могу только благодарить болельщиков за такое отношение. Испытываю большую гордость, я очень рад. Я всегда хотел сделать что-то хорошее. Я благодарен, что нахожусь в списке лучших игроков клуба», – сказал Алекс на ютуб-канале Nobel.

    • Игрок выступал за «Спартак» в 2009-2011 годах.
    • Алекс дважды брал серебро РПЛ.
    • Футболист завершил карьеру в 2016 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.02.2024 19:34
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    Комментарии (27)
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    alefreddy
    1708448114
    приятно слышать теперь таких бойцов не осталось.Играют как получится
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    ss21
    1708454659
    Сильный был игрок.
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    Krics
    1708454954
    Алекс один из лучших легионеров в РПЛ.
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    VPERDIV SPARTAK
    1708455212
    Под бромантан и не такое замутишь) Спартак постоянно все эти годы на допинге , чё уж там)
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    СпорЦмен
    1708455582
    Я не видел, чтобы он бился за свою семью. Значит игрок ни о чём! :)))
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    k611
    1708455654
    Одно его умение бить штрафные чего стоит. Сейчас в Спартаке нет мастера штрафных ударов и это сильно обедняет атакующие возможности команды.
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    portero
    1708459380
    По поводу бился как-то не очень запомнился, стадарты и передачи шикарно исполнял....
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