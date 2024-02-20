Экс-спартаковец Алекс: «Русские – это народ, который много страдал»

Бывший спартаковец Алекс поделился впечатлениями от жизни в России.

Игрок выступал за «Спартак» в 2009-2011 годах.

Алекс дважды брал серебро РПЛ.

Футболист завершил карьеру в 2016 году.

«Когда я говорю, что от всего сердца влюбился в Россию, это правда. Я люблю эту страну, я был там счастлив, ко мне хорошо относились, я чувствовал себя крайне комфортно. Думаю, так хорошо и играл, наравне с остальными. Я очень рад, что узнал русских. Многие люди воображают, будто русские грубые, мало улыбаются, всe время ругаются. У меня была возможность узнать народ, который много страдал, узнать его историю. Но оказалось, с русскими очень легко.

Поэтому мне до сих пор интересно, что происходит в России, я общаюсь с бразильцами, которые там играют. Я ведь скучаю по России и говорю им наслаждаться моментом, потому что для меня там всe закончилось. С Малкомом мы жили в одном доме в Сан-Паулу, пересекались там. Ему тоже очень нравилось в России. Кто приезжает туда с открытым сердцем, как я, у того остаются только хорошие воспоминания. Мы можем сказать о России только хорошее. Я чувствовал, что там можно безопасно гулять по улицам, с этим вообще всe нормально. И так как я был там счастлив, продолжаю следить за чемпионатом России», – сказал Алекс на ютуб-канале Nobel.