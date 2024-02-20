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    • Экс-спартаковец Алекс выделил общие черты русских и бразильцев

    Экс-спартаковец Алекс выделил общие черты русских и бразильцев

    Бывший полузащитник «Спартака» Алекс объяснил сравнительно легкую адаптацию бразильцев в России.

    «Могу ли объяснить, почему в России из всех латиноамериканцев лучше всех адаптируется именно бразильцы? Я думаю, что у бразильцев много схожего с русскими. В таких вещах, как понимаем счастье, социальное равенство. Бразильцам не составляет труда адаптироваться, европейцам это даeтся сложнее.

    Аргентинцам не должно быть тяжело, потому что у них тоже трудная жизнь, но они какие-то более напряжeнные. Бразильцы спокойные, расслабленные, они могут понять, как всe устроено в России, каков русский народ. Полагаю, что бразильская манера игры больше сочетается с русской», – сказал Алекс на ютуб-канале Nobel.

    • Игрок выступал за «Спартак» в 2009-2011 годах.
    • Алекс дважды брал серебро РПЛ.
    • Футболист завершил карьеру в 2016 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
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    ...ага, также ленивые!)...
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