Экс-спартаковец Алекс выделил общие черты русских и бразильцев

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс объяснил сравнительно легкую адаптацию бразильцев в России.

«Могу ли объяснить, почему в России из всех латиноамериканцев лучше всех адаптируется именно бразильцы? Я думаю, что у бразильцев много схожего с русскими. В таких вещах, как понимаем счастье, социальное равенство. Бразильцам не составляет труда адаптироваться, европейцам это даeтся сложнее.

Аргентинцам не должно быть тяжело, потому что у них тоже трудная жизнь, но они какие-то более напряжeнные. Бразильцы спокойные, расслабленные, они могут понять, как всe устроено в России, каков русский народ. Полагаю, что бразильская манера игры больше сочетается с русской», – сказал Алекс на ютуб-канале Nobel.