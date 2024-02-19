Бывший генменеджер «Спартака» указал на перебор игроков в команде

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи сказал, что перебор футболистов в команде возник из-за тренерской текучки.

– «Спартак» отдал в аренду Мелешина, Лайкина, Шильцова. В СМИ сообщалось, что он может расстаться зимой с Мозесом, Мартинсом, Масловым, Классеном.

– Многое зависит от желания самих игроков. Кто-то хочет играть, а кто-то – просто деньги получать, сидя на лавке. Мозес и Мартинс вызывают у людей противоречивые мнения, молодым же, несомненно, нужно иметь игровую практику.

– Зорин после возвращения из минского «Динамо» смотрится увереннее…

– В любом случае, игроков в «Спартаке» сейчас очень много. В свое время я заказывал для поездок железнодорожный вагон сразу и для основного состава, и для дубля. Это 36 мест. Притом два-три места оставались свободными – брали с собой журналистов. Всего набиралось примерно 28 футболистов. И это, заметьте, две команды.

А сейчас на зарубежном сборе 30 человек. Нехватка игроков – плохо, но и перебор иногда создает проблемы. А происходит он от тренерской текучки.

Притом команде стоило бы укрепить некоторые позиции – Евгений Ловчев правильно на это указал на днях. Значит, нужно освобождать места.