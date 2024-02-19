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    • Бывший генменеджер «Спартака» указал на перебор игроков в команде

    Бывший генменеджер «Спартака» указал на перебор игроков в команде

    Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи сказал, что перебор футболистов в команде возник из-за тренерской текучки.

    «Спартак» отдал в аренду Мелешина, Лайкина, Шильцова. В СМИ сообщалось, что он может расстаться зимой с Мозесом, Мартинсом, Масловым, Классеном.

    – Многое зависит от желания самих игроков. Кто-то хочет играть, а кто-то – просто деньги получать, сидя на лавке. Мозес и Мартинс вызывают у людей противоречивые мнения, молодым же, несомненно, нужно иметь игровую практику.

    – Зорин после возвращения из минского «Динамо» смотрится увереннее…

    – В любом случае, игроков в «Спартаке» сейчас очень много. В свое время я заказывал для поездок железнодорожный вагон сразу и для основного состава, и для дубля. Это 36 мест. Притом два-три места оставались свободными – брали с собой журналистов. Всего набиралось примерно 28 футболистов. И это, заметьте, две команды.

    А сейчас на зарубежном сборе 30 человек. Нехватка игроков – плохо, но и перебор иногда создает проблемы. А происходит он от тренерской текучки.

    Притом команде стоило бы укрепить некоторые позиции – Евгений Ловчев правильно на это указал на днях. Значит, нужно освобождать места.

    • Хаджи работал в «Спартаке» с 1983 по 2008 годы.
    • Сейчас главным тренером команды является Гильермо Абаскаль, который работает с лета 2022 года.

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    Источник: Bobsoccer

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    19.02.2024 08:50
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    Комментарии (3)
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    andr45
    1708325456
    В самую точку! Вот, например, в Zenite не только оптимальное количество игроков, но великолепный баланс наёмников и местных пацанов)
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    СпорЦмен
    1708329543
    Срамтаку надо выделить еще 30 миллионов на трансферы. 10 по 3 неликвида или еще 2 супернелеквида по 15. :)))
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    гнида тарасовская
    1708337422
    Лавки не хватает на всех полировальщиков ! Ржунимагу )))
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