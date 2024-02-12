Девушка Никиты Финито опубликовала чувственный пост спустя три дня после его смерти

В телеграм-канале медиафутболиста Никиты Финито появился новый пост. Его выложила девушка блогера.

Никита ушел из жизни на прошлой неделе – у него был лейкоз.

Неравнодушные болельщики собирали деньги на лечение Финито.

На ютубе у Финито более 600 тысяч подписчиков.

«Сегодня третий день.

В моей груди зияет огромная черная дыра, когда-нибудь она обязательно станет меньше, но вряд ли затянется до конца. Я хочу искренне поблагодарить вас всех за добрые слова и поддержку в это сложное время. Я стараюсь читать все, но не успеваю всем ответить, поэтому постараюсь ответить тут.

Если вы переживаете, что я удалю канал или другие соцсети, то не стоит. Все останется как есть. Иногда будут появляться посты в тг и мы еще обязательно с вами встретимся на стриме на канале Finikland. Только дайте мне немного времени.

Сейчас в Москву приехали родители и брат Никиты. Мы проведем прощальную церемонию закрытого формата для друзей и близких, с кем Никита общался лично. После мы с родными уедем в Севастополь на некоторое время.

Однако, если вам есть 18 и у вас продается пиво Corona, выпейте за него. Это его любимое. Это будет лучшим способом проститься. Он мечтал о том, как будет пить его летом с видом на море.

Благодаря вашей поддержке сняты все финансовые вопросы с организацией. Мне продолжают приходить ваши переводу на карту надеюсь, ее не заблокируют из-за такой активности.

Спасибо, у меня сердце разрывается, я правда не знаю, как еще выразить вам благодарность, любовь и признательность за то, что сняли этот груз с моих плеч.

Многие спрашивают, чем еще могут помочь.

Я напоминаю, что если нет медицинских противопоказаний, то вы можете стать донором крови в вашем городе. Это бесценно.

Кроме того, вы можете вступить в реестр доноров костного мозга. Это можно сделать в любом центре «Инвитро» или заполнить заявку на гос. услугах, если поблизости нет специализированных центров. В интернете вы найдете всю информацию об этом.

Никите повезло, что у него есть брат и их генотипы совпали, что трансплантация костного мозга стала возможна. Многим людям везет меньше.

Я сама сдала кровь на типирование в лаборатории «Инвитро» марте 2023-го, в октябре пришло письмо о том, что моя кровь теперь находится национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Надеюсь, что мой генетический близнец здоров, но, если будет потребность, я подстрахую.

Еще раз, огромная благодарность всем и каждому. Вы не представляете, какое это счастье знать, сколько людей Никита затронул своими, казалось бы, развлекательными видео. Он стал для вас другом, а друзья – это семья, которые мы выбираем сами.

Спасибо, что вы стали его друзьями», – написала девушка Никиты.