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    • «Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    «Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», Зимний Кубок РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Спартак»: Селихов, Рябчук, Бабич, Чернов, Денисов, Зобнин, Мартинс Перейра, Пруцев, Промес, Соболев, Зиньковский.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Вахания, Уткин, Глебов, Щетинин, Роналдо, Комличенко, Комаров.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»

    «Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2024 09:45
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