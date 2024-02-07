Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», Зимний Кубок РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Рябчук, Бабич, Чернов, Денисов, Зобнин, Мартинс Перейра, Пруцев, Промес, Соболев, Зиньковский.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Вахания, Уткин, Глебов, Щетинин, Роналдо, Комличенко, Комаров.

Главный тренер: Валерий Карпин

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»