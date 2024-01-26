В субботу, 27 января, состоится матч 20-го тура швейцарской Суперлиги между «Базелем» и «Янг Бойз». Встреча пройдет в Базеле на арене «Санкт-Якоб Парк» и начнется в 22:30 (мск).

«Базель»

«Базель» проваливает сезон. В ноябре клуб сменил тренера – вместо Хайко Фогеля был назначен Фабио Селестини. Не помогло – после 19 туров «Базель» сенсационно занимает предпоследнее, 11-е место в таблице, набрав лишь 19 очков.

На счету команды 5 побед, 4 ничьих и 10 поражений. Разница голов – 23:33. От топ-6 (зона плей-офф за чемпионство) «Базель» отстает на 6 очков.

Последние результаты «Базеля» в Суперлиге:

«Янг Бойз»

В отличие от «Базеля», у «Янг Бойз» все в полном порядке. Действующий чемпион уверенно движется к победе в регулярном чемпионате. После 19 туров у подопечных Рафаэля Вики 41 очко – на 5 больше, чем у ближайшего преследователя.

«Янг Бойз» добыли 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. По забитым мячам (41) «Янг Бойз» – лучший в лиге, по надежности обороны делит первенство с «Цюрихом» (по 17 пропущенных).

Последние результаты «Янг Бойз» в Суперлиге:

Личные встречи

Результаты последних 5 игр между «Базелем» и «Янг Бойз» в Суперлиге:

08.10.23 «Янг Бойз» – «Базель» – 3:0;

16.04.23 «Базель» – «Янг Бойз» – 1:1;

19.03.23 «Янг Бойз» – «Базель» – 3:0;

30.10.22 «Янг Бойз» – «Базель» – 3:1;

07.08.22 «Базель» – «Янг Бойз» – 0:0.

Прогноз на матч «Базель» – «Янг Бойз»

«Янг Бойз» очень хорош, но и «Базель» не теряет надежд попасть в топ-6 и перезапустить неудачный сезон. Много голов не ожидаем, прогноз – ТМ (3,5) за коэффициент 1.58.