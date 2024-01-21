«Спартак» требует у «Кадиса» 2 миллиона за Абаскаля, Слуцкий вновь не выиграл в Китае и другие новости

Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц.
Клопп предложил Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на день – у шведского тренера неизлечимая стадия рака.
Семин уличил во лжи Геннадия Орлова.
Грузинские болельщики объявили бойкот клубу, назначившему российского тренера.
«Спартак» требует у «Кадиса» компенсацию за Абаскаля.
Губерниев назвал еще один клуб, который интересуется Абаскалем – он из России.
Реакция «Спартака» на оскорбительный жест Медведева.
Слуцкий провел второй матч во главе «Шэньхуа» – вновь без победы.
«Спартак» определился с названием фарм-клуба, который возглавил Комбаров.