«Спартак» требует у «Кадиса» 2 миллиона за Абаскаля, Слуцкий вновь не выиграл в Китае и другие новости

Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц.

Клопп предложил Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на день – у шведского тренера неизлечимая стадия рака.

Семин уличил во лжи Геннадия Орлова.

Грузинские болельщики объявили бойкот клубу, назначившему российского тренера.

«Спартак» требует у «Кадиса» компенсацию за Абаскаля.

Губерниев назвал еще один клуб, который интересуется Абаскалем – он из России.

Реакция «Спартака» на оскорбительный жест Медведева.

Слуцкий провел второй матч во главе «Шэньхуа» – вновь без победы.

«Спартак» определился с названием фарм-клуба, который возглавил Комбаров.