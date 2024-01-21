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    • «Спартак» требует у «Кадиса» 2 миллиона за Абаскаля, Слуцкий вновь не выиграл в Китае и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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