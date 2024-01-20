Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц

Победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Иван Перишич согласился на символическую зарплату в «Хайдуке».

Накануне 34-летний футболист вернулся в родной клуб на правах аренды из «Тоттенхэма».

В «Хайдуке» он будет зарабатывать 1 евро в месяц.