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    Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц

    Победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Иван Перишич согласился на символическую зарплату в «Хайдуке».

    Накануне 34-летний футболист вернулся в родной клуб на правах аренды из «Тоттенхэма».

    В «Хайдуке» он будет зарабатывать 1 евро в месяц.

    • Перишич восстанавливается от травмы крестообразной связки правого колена.
    • Он не сыграет в сезоне-2023/24.
    • По окончании аренды полузащитник заключит с «Хайдуком» полноценный контракт на год.
    • В клубе из Сплита Никола Калинич также получает 1 евро в месяц.

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    Источник: Index

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии (3)
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    zigbert
    1705740408
    Его карьера постепенно заканчивается. Но были у Перишича и хорошие времена, когда он блестяще играл за Интер и национальную сборную.
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    DOCTOR PENALTY
    1705741914
    Это ДО или ПОСЛЕ вычета налогов? )
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    Давид59
    1705743992
    Молодчик! Пример для многих. Его партнёр по сборной Модрич (который его старше) явно на такое не способен.
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