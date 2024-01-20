Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц

Победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Иван Перишич согласился на символическую зарплату в «Хайдуке».
Накануне 34-летний футболист вернулся в родной клуб на правах аренды из «Тоттенхэма».
В «Хайдуке» он будет зарабатывать 1 евро в месяц.
- Перишич восстанавливается от травмы крестообразной связки правого колена.
- Он не сыграет в сезоне-2023/24.
- По окончании аренды полузащитник заключит с «Хайдуком» полноценный контракт на год.
- В клубе из Сплита Никола Калинич также получает 1 евро в месяц.